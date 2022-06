Mikko Koskinen s’envole vers l’Europe

Le gardien Mikko Koskinen poursuivra sa carrière en Suisse la saison prochaine, car il a signé un contrat de deux ans avec le HC Lugano, a annoncé cette organisation lundi.

L’athlète de 33 ans aurait pu profiter du marché des joueurs autonomes de la Ligue nationale de hockey (LNH) dès le 13 juillet après avoir fini un contrat de trois ans et de 13,5 millions $, mais a préféré retourner sur le Vieux-Continent. Cette année, il a conservé une fiche de 27-12-4, ainsi qu’une moyenne de buts alloués de 3,10 et un taux d’efficacité de ,903, avec les Oilers d’Edmonton. Ses performances n’ont pas convaincu l’entraîneur-chef Jay Woodcroft de lui accorder le statut de partant régulier en séries éliminatoires. Le club albertain s’en est principalement remis au vétéran Mike Smith et le tout s’est conclu par une élimination au troisième tour face à l’Avalanche du Colorado. Koskinen a totalisé trois parties d’après-saison et a perdu ses deux décisions.

Le Finlandais a été un choix de deuxième tour, le 31e au total, des Islanders en 2009. Cependant, il a joué seulement quatre joutes en carrière avec l’équipe new-yorkaise et a éventuellement œuvré au sein du circuit élite de son pays, puis dans la Ligue continentale. Il a effectué un retour en Amérique du Nord en joignant les rangs des Oilers en 2018. Il compte 85 victoires en 168 matchs à vie dans la LNH.