Cale Makar : Roy, Bourque et Coffey unanimes

Le défenseur de l'Avalanche du Colorado Cale Makar a attiré les projecteurs vers lui depuis le début des séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey et avec raison.

L'arrière de 23 ans a récolté 22 points en 14 matchs jusqu'ici, ce qui est déjà la 14e performance la plus productive de l'histoire de la LNH en séries par un défenseur.

S'il continue d'amasser les points à ce rythme en finale, face au Lightning de Tampa Bay, il pourrait devenir seulement le quatrième défenseur de l'histoire à atteindre le plateau des 30 points, après Al MacInnis (31 en 1989), Brian Leetch (34 en 1994) et Paul Coffey (37 en 1985).

«Cale Makar est dans un autre monde, a dit l'ancien gardien Patrick Roy, lundi, au NHL.com. Je crois qu'il pourrait devenir le meilleur défenseur à avoir joué au hockey.

«C'est un régal de le voir jouer. Je suis certain qu'il y a trois équipes qui regardent les matchs et qui se disent "Bon Dieu, mais qu'est-ce qu'on a fait?".

Il faut se rappeler que Makar a été choisi au quatrième rang du repêchage de 2017, après Nico Hischier (Devils), Nolan Patrick (Flyers) et Miro Heiskanen (Stars).

«Je suis tellement impressionné par lui, a avoué l'ancien défenseur Raymond Bourque. Même s'il a tout le talent du monde offensivement, il est si dur à affronter défensivement.

«Il est de loin le défenseur le plus excitant à regarder jouer. C'est vraiment un joueur incroyable. Il va remporter beaucoup de trophées Norris.»

Paul Coffey, qui détient le record pour le plus grand nombre de points en une année éliminatoire (37), est du même avis que Bourque.

«Makar est un gars vraiment spécial, a-t-il indiqué. Chaque fois qu'un journaliste me questionne sur un défenseur, je dis de me rappeler dans un an pour voir si le gars est régulier.

«Cependant, dans le cas de Makar, je peux déjà dire qu'il va jouer comme ça régulièrement. Il n'y a aucune limite à ce qu'il peut accomplir.»

La finale opposant l'Avalanche au Lightning s'amorcera mercredi sur les ondes de TVA Sports et sur TVA Sports direct.

Voyez dans la vidéo ci-dessus le plus beau but de l'année de Cale Makar.