Du changement derrière le banc pour les Panthers

Les Panthers de la Floride auraient remercié deux de leurs entraîneurs adjoints.

C’est ce qu’a rapporté le NHL Network, dimanche. L’ex-défenseur suédois Ulf Samuelsson, qui a disputé plus de 1000 rencontres dans la Ligue nationale de hockey, verrait son partenariat avec les Panthers prendre fin. Il avait été engagé en novembre 2020.

Derek MacKenzie aurait aussi perdu son emploi comme entraineur adjoint. Ancien pivot dans la LNH, il a été le capitaine de l’équipe floridienne de 2016 à 2018.

On ne sait pas encore si l’entraineur des gardiens Robb Tallas, dont le contrat vient à échéance cet été, sera de retour avec les Panthers.

On ne sait pas non plus si le directeur général Bill Zito offrira un contrat à l’entraineur-chef par intérim Andrew Brunette, qui a été finaliste à l’obtention du trophée Jack-Adams, remis au meilleur pilote du circuit.

Les Panthers ont connu la meilleure saison régulière de l’histoire, remportant le trophée des Présidents en vertu d’un dossier de 58-18-6. Ils ont toutefois été balayés en deuxième ronde des séries éliminatoires par leur grand rival, le Lightning de Tampa Bay.