Qu'a donc dit Belzile au gardien des Thunderbirds?

Le gardien des Thunderbirds de Springfield Joel Hofer a dardé Alex Belzile pendant les festivités du but vainqueur de Rafaël Harvey-Pinard, à la porte du tunnel des visiteurs, vendredi.

Quelques instants plus tôt, l'attaquant éloisien a été aperçu en train de souffler quelques paroles à l'oreille du portier adverse, qui a été déjoué par un tir bas en prolongation.

Qu'a donc dit Belzile à Hofer?

«Depuis le début de la série, il y a beaucoup de choses qui se disent sur la glace. Dans ma tête, c’est de l’énergie gaspillée si je me mets à parler à tout le monde, a-t-il dit en point de presse après la match numéro 4 (à voir dans la vidéo, ci-dessus, à 12:55).

«On joue au hockey et on est en séries... il n’y a pas d’amis sur la glace. On s’en va à la guerre tous les soirs.»

Et cette quatrième tranche de la guerre, le Rocket l’a gagnée 3-2 pour ainsi niveler la série 2-2. Il sera intéressant de voir si des sanctions seront imposées à Hofer avant le match de samedi soir à la Place Bell, mais Belzile ne s’en fait pas outre mesure.

«Si je l’ai dérangé, j’ai fait mon travail.»

Pendant ce temps, les joueurs s’attroupaient près de la porte menant au tunnel des visiteurs. Sur une vidéo publiée sur le compte Instagram du Rocket, on voit clairement Hofer asséner un coup de palette sur Belzile.

Les arbitres sont-ils à blâmer?

Une mêlée a suivi et les officiels n’ont pu intervenir de façon à refroidir les esprits. Les plus sages diront qu’ils auraient dû indiquer aux Thunderbirds de demeurer au banc ou du moins d’attendre avant de rentrer au vestiaire.

«Je ne sais pas comment ç’a commencé. Je pense que, nous, on voulait célébrer avec Rafaël Harvey-Pinard, a raconté Belzile. Ils s’approchaient vers nous. Je ne sais pas si les arbitres étaient là pour nous séparer ou quoi, mais ce sont des choses qui arrivent au hockey. C’est un sport physique.

«Nous sommes deux équipes qui ne s’aimons pas. Ce sont les séries. C’est la guerre. On a eu un grosse victoire et de l’autre bord, ils étaient fâchés.»

Hofer en était à un troisième match dans cette série. Le Manitobain n’avait pas encore perdu en six rencontres des présentes éliminatoires de la Coupe Calder.

«C’est un excellent gardien. Il joue la puck comme j’ai rarement vu. C’est un gardien rempli de potentiel. Indirectement, il faut trouver un moyen de le déranger.»