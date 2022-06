Omnium canadien: Tony joue les fins Finau

Tony Finau a peut-être volé le spectacle avec une troisième ronde de 62 samedi, mais Rory McIlroy partage tout de même la tête avec lui à l’aube de la dernière journée de l’Omnium canadien RBC de golf qui se déroule dans la région de Toronto.

Tout est en place pour une spectaculaire fin de tournoi, dimanche, sur le parcours du club St. George’s, situé dans le secteur d’Etobicoke.

Misant sur une belle constance depuis le début de la compétition, McIlroy se retrouve à -11. Il a ajouté une ronde de 65, samedi, après des cartes de 66 et 68 lors des deux premiers jours.

Dans le cas de Finau, il était à -3 avant samedi, mais l’Américain a retranché huit coups à la normale au cours de cette fameuse troisième ronde. Un aigle au neuvième trou, une normale 5 de 541 verges, a marqué sa journée. Il a aussi obtenu sept oiselets et commis un seul boguey.

«Je n’avais pas fini comme je le souhaitais la veille et je pense que ça m’a fouetté, j’ai simplement joué du golf très propre, a commenté Finau, dans une entrevue diffusée sur le site du tournoi. Maintenant, à chaque fois que tu te retrouves au sommet du tableau et que tu as une chance de gagner un tournoi de la PGA dans la journée de dimanche, c’est excitant.»

Justin Thomas à surveiller

Finau et McIlroy ne seront toutefois pas seuls à viser la victoire. Quatre autres Américains se retrouvent à deux coups de la tête, à -9. Du lot, Justin Thomas semble en plein contrôle du parcours après avoir joué 63, samedi.

Parmi les golfeurs canadiens, Corey Conners s’est signalé en remettant une carte de 66 au terme de la troisième ronde. Il totalise ainsi 206 coups (-4). Nick Taylor, à -5, est le meilleur représentant de l’unifolié jusqu’ici dans le tournoi.

Dans la LPGA, la Canadienne Brooke M. Henderson a joué 70, samedi au New Jersey, à la Classique Shoprite. Elle a ainsi perdu quelques échelons pour se retrouver à égalité au neuvième rang, à -5. La Suédoise Frida Kinhult détient provisoirement le sommet, à -9, après des rondes de 66 et 67.