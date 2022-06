Les Blue Bombers amorcent la saison sur une bonne note

Les Blue Bombers de Winnipeg ont célébré leur premier match de la saison en grand devant leurs partisans à l’Investors Groupe Field, vendredi, battant le Rouge et Noir d’Ottawa 19 à 17.

Marc Liegghio a joué les héros pour les champions en titre de la Ligue canadienne de football en toute fin de match en réussissant un botté de 25 verges.

À lire aussi: La profondeur des Alouettes déjà mise à l’épreuve

Peu avant, son vis-à-vis Lewis Ward avait porté la marque à 17 à 16 pour le Rouge et Noir. Ce placement de 43 verges a été son plus long du match.

L’équipe manitobaine avait amorcé le quatrième quart le vent dans les voiles grâce à un touché de Dakota Prukop. Le porteur de ballon n’a eu qu’à franchir une verge pour inscrire le majeur.

Précédemment, les Bombers et le Rouge et Noir s'étaient échangés des touchés au premier quart. Zach Collaros a d’abord réussi un relais de cinq verges vers Greg Ellinson pour ouvrir le pointage. Jeremiah Masoli lui a répondu quelques jeux plus tard en atteignant Shaquille Johnson dans la zone des buts.

Masoli a d’ailleurs amassé 380 verges par la passe et a réussi 24 de ses 34 relais (70,6%). Il a lancé une interception.

Collaros n’a pas été victime de larcins, mais a été considérablement moins sollicité, avec 18 passes complétées (69,2%).