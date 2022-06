Repêchage: Alex Burrows dévoile une information importante

Alex Burrows a poussé un soupir de soulagement lorsque Martin St-Louis a été confirmé comme entraîneur-chef des Canadiens et qu'il a indiqué son désir de conserver ses adjoints.

C'est du moins ce qu'il a déclaré lors d'une entrevue avec Jean-Charles Lajoie, vendredi.

«Je suis vraiment content. On voit où la nouvelle organisation veut s'en aller. Ils veulent continuer à faire grandir nos jeunes joueurs et développer le plus possible pour avoir du succès pendant plusieurs saisons. Martin est un passionné. Il est vraiment bon avec l'équipe et avec les jeunes joueurs. Continuer à apprendre avec lui pour éventuellement aider les Canadiens de Montréal à remporter une Coupe Stanley, c'est super pour moi. J'ai vraiment hâte qu'on recommence au mois de septembre.»

D'ici là, l'ancien joueur des Canucks et des Sénateurs suit avec attention tout ce qui se passe en lien avec le repêchage qui sera présenté à Montréal dans un peu moins d'un mois.

«Moi, j'adore ça. Je vais tout faire pour être là. Je me souviens du dernier repêchage à Montréal. Je m'étais arrangé pour y assister dans la loge des Canucks. En ayant le premier choix, cette année, il devrait y avoir de l'électricité dans l'air. Ce sera super excitant. Peu importe le joueur qui sera sélectionné, je suis certain que ce sera un excellent joueur qui va nous aider pour le futur.»

L'entraîneur adjoint des Canadiens a également fait ses devoirs pour en connaître plus sur le joueur qu'il aura probablement la chance de diriger au prochain camp d'entraînement.

«J'ai regardé un peu Juraj Slafkovsky au Championnat du monde, mais je n'ai pas regardé ça en détails autant que nos dépisteurs. J'ai regardé un peu aussi Shane Wright dans les séries de l'OHL et j'ai fait la même chose avec Logan Cooley. Ça l'air que ce sera l'un de ces trois joueurs, j'imagine. Ils semblent être sur la liste de tous les dépisteurs. Peu importe, ce sera un excellent joueur qu'on va repêcher et j'ai hâte de travailler avec en septembre.»

Burrows tenait aussi à profiter de l'occasion pour offrir son support à son ancien collègue Joël Bouchard qui a récemment été congédié par l'organisation des Ducks d'Anaheim.

«Je lui ai parlé. Il partait en Floride pour aller à la pêche et laisser la poussière retomber. Il devrait revenir dans les prochains jours. Il semblait aller bien, mais on n'a pas rentré dans les détails. J'ai hâte de le revoir et d'aller souper avec lui pour avoir plus de nouvelles. Je ne suis pas inquiet, il y a tellement de postes ouverts présentement dans la Ligue nationale et dans la Ligue américaine. Je suis certain qu'il va retomber sur ses pattes et l'équipe qui va l'engager va être contente de l'avoir.»

