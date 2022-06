Les Colts ne regrettent pas leur choix

Le quart-arrière Matt Ryan semble ravir sa nouvelle formation, les Colts d’Indianapolis, qui a pu obtenir une bonne idée de son savoir-faire durant les activités d’équipe obligatoires cette semaine.

L’entraîneur-chef Frank Reich a été impressionné par ce qu’il a vu du vétéran acquis contre un choix de troisième tour dans une transaction avec les Falcons d’Atlanta en mars. Selon ce qu’il a affirmé au réseau NBC Sports, sa présence est rassurante et devrait permettre aux Colts de connaître du succès à la suite du départ de Carson Wentz, refilé aux Commanders de Washington.

«Matt a été incroyable. Il a effectué un excellent boulot et était en parfait contrôle de A à Z. Il a tout fait adéquatement, réalisant de bons jeux et assumant son leadership, a indiqué Reich. Il a pris les choses en main en offrant sa pleine collaboration au personnel responsable de l’attaque devant travailler avec lui. Nous pourrons nuancer quelques trucs pour que ça convienne à son style.»

«Nous devons apprendre encore certaines choses à son sujet et bien saisir ses connaissances sur ce qu’il aimait le plus faire à Atlanta, a ajouté le pilote au sujet des passes de touché de Ryan. Voyons si nous pouvons inclure quelques-uns de ces aspects afin qu’ils cadrent bien chez nous. On a fait cela pas mal dans les dernières semaines.»

Statistiques à la baisse

Néanmoins, le pivot d’expérience a présenté des statistiques à la baisse la saison passée. Il a amassé 3968 verges, étant incapable d’atteindre le plateau des 4000 pour la première fois depuis 2010. Le gaucher a amassé 20 touchés aériens, son deuxième plus faible total en carrière.

À Indianapolis, les Colts espèrent se qualifier en éliminatoires, ce qu’ils ont failli réussir en 2021. Un revers de 26 à 11 aux mains des faibles Jaguars de Jacksonville en conclusion du calendrier régulier a signifié la fin des émissions pour le club. Le propriétaire Jim Irsay n’a guère apprécié et Wentz a plié bagage.