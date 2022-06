Les Cataractes encore confiants

Les Cataractes de Shawinigan et les Islanders de Charlottetown se sont envolés en après-midi de Trois-Rivières pour retourner à l'Île-du-Prince-Édouard, où le cinquième match de la grande finale de la Ligue de hockey junior majeur du Québec sera disputé samedi.

Les Cataractes ont raté l'occasion jeudi soir de savourer à domicile la première coupe du Président de leur histoire de plus de cinq décennies. Les Islanders les ont déclassés par le compte de 7 à 0.

Les Cataractes mènent encore la série par trois victoires contre une défaite. Au départ, l'entraineur-chef Daniel Renaud a affirmé qu'il n'y avait rien de déshonorant avec cette fiche.

«Avant la partie numéro un, si on nous avait proposé un tel scénario, être en avance 3-1 après quatre parties et retourner à Charlottetown aujourd'hui, est-ce qu'on aurait accepté? La réponse, c'est oui», clame fermement Renaud.

Pour les joueurs, la sévère défaite de jeudi doit être considérée comme une chose du passé.

«On passe à autre chose. C'est toujours bon de faire face à de l'adversité. C'est ce qu'on a eu hier et on est prêt pour un gros match demain», a lancé le capitaine Mavrik Bourque avant d'embarquer dans l'avion.

Que l'équipe de Shawinigan remporte les grands honneurs à domicile ou chez l'adversaire ne doit faire aucune différence.

«Peu importe. Oui, c'est le "fun" de gagner devant tes partisans, mais en séries éliminatoires, tu veux finir le plus vite possible tout le temps et arriver avec un état d'esprit gagnant», a expliqué Xavier Bourgault, joueur étoile dans cette série.