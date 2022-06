Les Blue Jays sans pitié face aux Tigers

Les Blue Jays de Toronto ont entamé leur série contre les Tigers de Detroit de la meilleure façon, vendredi au Comerica Park, l’emportant 10 à 1.

Les Jays ont démarré la rencontre sur les chapeaux de roues grâce à une production offensive diversifiée. Après seulement deux manches, quatre joueurs avaient produit au moins un point et trois d’entre eux l’ont fait en projetant une offrande d’Elvin Rodriguez (0-2) dans les gradins.

Voyez les faits saillants de la rencontre en vidéo principale.

À lire aussi: Le meilleur espoir des Blue Jays s'amène

Alejandro Kirk et Bo Bichette ont lancé le bal en cognant chacun un double en première. Ce dernier a aussi réussi un circuit à la manche suivante, tout comme Lourdes Gurriel fils et George Springer.

Rodrigez a connu un départ en dents de scie, allouant huit coups sûrs et autant de points mérités en quatre manches et un tiers de travail.

Les hommes de Charlie Montoyo ont ensuite poursuivi leur travail de démolition en cinquième et sixième manches, ajoutant quatre points au tableau.

Springer a été un des plus grands tortionnaires de Rodriguez en frappant trois coups sûrs, en produisant trois points et en croisant le marbre trois fois. Bichette (deux points mérités et deux coups sûrs) et Vladimir Guerrero fils (un point mérité et deux coups sûrs) ont aussi donné des maux de tête à la défense des Tigers.

Le partant de la seule équipe canadienne du baseball majeur, Jose Berrios (5-2), a connu une soirée aux antipodes de son vis-à-vis. Il a été impérial au monticule en huit manches, allouant seulement un point mérité et cinq coups sûrs. Cole Beasley a été irréprochable en relève en neuvième manche.

Grâce à cette victoire, les Jays se retrouvent à égalité avec les Rays de Tampa Bay au deuxième rang de la section Est de l'Américaine, sept matchs derrière les puissants Yankees de New York.

L'équipe de la Ville Reine retrouvera les Tigers dès samedi pour le deuxième match d'une série de trois affrontements.

Ailleurs dans le baseball majeur

Au Progressive Field, les Guardians de Cleveland ont marqué tous leurs points en neuvième manche pour arracher une victoire de 3 à 2 des mains des Athletics d’Oakland.

Au Nationals Park, Nelson Cruz a cogné un coup de circuit et produit trois points pour mener les Nationals de Washington vers une victoire sèche de 11 à 5 face aux Brewers de Milwaukee.