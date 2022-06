Rafaël Harvey-Pinard joue les héros!

Rafaël Harvey-Pinard a marqué en prolongation pour propulser le Rocket de Laval vers une victoire de 3 à 2 face aux Thunderbirds de Springfield, vendredi à la Place Bell.

Harvey-Pinard a battu Joel Hofer entre les jambières après un peu plus de quatre minutes en première prolongation. Une mêlée générale entre les deux équipes a suivi pendant les célébrations du Rocket.

Les deux équipes finalistes de l'Association de l'Est ont offert un spectacle hautement divertissant. Les chances de marquer de part et d’autre fusaient de tous côtés. Le Rocket a dirigé pas moins de 51 lancers vers la cage de Joel Hofer, tandis que leurs rivaux ont tiré 44 fois.

Cédric Paquette est parvenu à tromper la vigilance de Hofer en amorce de la période médiane pour créer l’égalité. Le natif de Gaspé a surpris le portier des Thunderbirds avec un tir vif sous la mitaine.

Jean-Sébastien Dea avait donné une première raison de célébrer aux partisans réunis à la Place Bell avec quelques fractions de seconde à faire au premier vingt. Alors que le Rocket profitait d’un double avantage numérique, le pivot québécois a fait dévier un tir de Xavier Ouellet pour porter la marque à 2 à 1.

Les «T-Birds» étaient résolument affamés en début de rencontre, menés par l’unité de Dakota Joshua, Will Bitten et Mackenzie MacEachern. Ce dernier a ouvert le pointage après seulement 3 min 47 s. de jeu, profitant d’une couverture défensive passive de Xavier Ouellet. Pour un quatrième match consécutif, le Rocket accordait le premier but.

Peu après, le meilleur trio des visiteurs depuis le début de la série en a ajouté grâce à son échec avant efficace. Joshua a inscrit son quatrième des séries éliminatoires dans la plus grande confusion devant la cage de Primeau.

Le Rocket et les «T-Birds» auront droit à quelques heures de repos avant de croiser le fer à nouveau samedi, à la Place Bell. La série est maintenant égale 2 à 2.