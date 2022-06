Une superbe distinction pour Michael Bournival

On connaît Michael Bournival, l’ancien joueur du Canadien de Montréal et de la Ligue nationale de hockey (LNH). Jeudi, c’est l’étudiant qui sera récompensé.

L’attaquant, qui a effectué un retour aux études après sa carrière sur la patinoire, a reçu son baccalauréat en kinésiologie, jeudi, lors de la collation des grades de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR).

Lors de cette cérémonie, il recevra également la médaille d’argent de la Gouverneure générale du Canada en raison de sa moyenne de 4,27. C’est exceptionnel.

«Cette médaille représente ma personnalité, a mentionné Michael Bournival lorsque joint par le Journal. J’ai toujours été quelqu’un de passionné.

«Pour avoir du succès dans la vie, tu dois être passionné par ce qui t’anime. Ça représente vraiment ma détermination. De finir mon bacc après huit ans d’absence tout en ayant ma famille, c’est un exploit pour moi. Je suis très fier d’avoir réalisé cela. Avec la médaille, j’ai encore plus de fierté.»

Il n’est pas en mesure de comparer cette réalisation avec celles obtenues durant sa carrière sur ses deux lames.

«C’est plus individuel. C’est quelque chose qui me détache du hockey, a ajouté Bournival. Je suis reconnu pour autre chose et ça me rend très fier.

«C’est un autre côté de ma personnalité que les jeunes ne connaissent pas. Ça pourrait être une source d’inspiration pour eux ou pour les parents qui veulent retourner à l’école.»

De retour dans le hockey

Durant la dernière saison, Bournival a été stagiaire avec l’équipe masculine des Patriotes de l’UQTR. Il était responsable du conditionnement physique des joueurs.

«J’étais autonome dans mes plans d’entraînement, a expliqué celui qui est maintenant âgé de 30 ans. Jean-François Brunelle m’a donné carte blanche.

«L’autonomie dont je bénéficiais m’a permis d’expérimenter et de mettre mes idées en place.»

Il a sauté sur la glace avec les joueurs de façon hebdomadaire.

«Je voulais faire le conditionnement sur la glace à la place d’aller au gymnase. Je voulais que les exercices soient plus spécifiques à notre sport.»

Bournival n’en a pas fini avec l’école. Il est en train de faire sa maîtrise pour pousser ses connaissances encore plus loin. Il veut être le mieux outillé possible afin de donner les meilleurs conseils possible aux joueurs avec qui il va travailler.