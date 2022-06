Un contrat pour Gabriel Dumont

L’attaquant québécois Gabriel Dumont a signé une nouvelle entente de deux ans avec le Crunch de Syracuse, filiale du Lightning de Tampa Bay dans la Ligue américaine de hockey (LAH), jeudi.

Le vétéran de 31 ans a été un élément-clé de l’équipe s’étant inclinée devant le Rocket de Laval en demi-finale de la section Nord cette année. En 75 matchs, le capitaine du club a inscrit 30 buts et 32 mentions d’aide pour 62 points, dominant les siens pour le total de filets.

«Sa compétitivité et son engagement à prioriser l’équipe pendant les entraînements et les parties constituent des qualités inestimables à l’intérieur du vestiaire ainsi que sur la patinoire. En tant que capitaine, il joue un rôle important en prêchant par l’exemple et en montant à nos espoirs comment être des professionnels», a mentionné le directeur général du Crunch, Stacy Roest, par voie de communiqué.

Ancien porte-couleurs du Canadien, Dumont a amassé 385 points, dont 167 buts, en 629 rencontres en carrière dans la LAH.