Punk, MJF et Cody

Cette semaine aux Anti-Pods de la Lutte, Kev et Pat discutent de la promo de MJF, des blessures de CM Punk et Cody Rhodes, ainsi que des premiers Québécois à avoir un match 5 étoiles, Matt Menard et Angelo Parker.

Parlant du Québec, les deux animateurs reçoivent en entrevue le lutteur de la NSPW Marko Estrada.

Aussi, à la grande stupéfaction de Pat et Fred, Kevin quitte en plein milieu du podcast... pour mieux revenir! Tout ça et bien plus, dans un autre épisode à ne pas manquer!