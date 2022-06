Paris sportifs : l’Avalanche en tête de peloton

Le balayage réalisé en finale de l’Association de l’Ouest par l’Avalanche du Colorado semble avoir convaincu les preneurs aux livres, qui favorisent la formation de Denver dans la course aux grands honneurs de la Ligue nationale de hockey.

Jeudi avant-midi, la troupe de l’entraîneur-chef Jared Bednar était très bien considérée par le site Mise-o-jeu +. La cote pour la conquête de la coupe Stanley par la deuxième meilleure équipe de la saison régulière 2021-2022 était de 1,40. Pendant ce temps, celles du Lightning de Tampa Bay et des Rangers de New York étaient respectivement de 3,50 et de 6,50, avant le cinquième duel de la finale de l’Est, égale 2 à 2.

Les «Avs» sont au repos après avoir disposé des Oilers d’Edmonton en quatre rencontres au troisième tour. Ils sont en quête d’un premier sacre depuis 2001. À Tampa, les «Bolts» constituent les doubles champions en titre, tandis que les Rangers ont été couronnés pour la dernière fois en 1994.