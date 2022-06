Les Celtics prennent l’avance

Les Celtics de Boston ont pris l’avance 2 à 1 dans la série finale de la NBA les opposant aux Warriors de Golden State en l’emportant 116 à 110, mercredi soir, au TD Garden.

Les vainqueurs ont ouvert la machine au quatrième quart, après que l’équipe californienne ait montré les dents pendant le troisième engagement. Les Celtics ont en effet dominé la dernière partie de ce duel au compte de 23 à 11.

Jaylen Brown, Jayson Tatum et Marcus Smart ont chacun amassé 27, 26 et 24 points pour la formation de Boston. Ils sont par ailleurs devenus le premier trio à amasser tous les trois plus de 20 points, cinq rebonds et cinq mentions d’aide depuis 1984 lors d’un affrontement de la finale .

Chez les Warriors, Stephen Curry a encore démontré l’étendue de son talent. Le numéro 30 a inscrit 31 points, un sommet parmi les siens.

Les deux équipes finalistes se retrouveront au même endroit vendredi pour le quatrième duel de l’ultime étape de la saison 2021-2022 dans la NBA.