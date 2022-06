LeBron James veut acheter une équipe à Las Vegas

LeBron James sait ce qu’il veut faire quand il prendra sa retraite comme joueur de la NBA.

Lors d’un épisode de «The Shop», une série sur HBO, la super vedette de 37 ans a révélé qu’il désirait acheter une équipe du circuit Silver et que celle-ci soit basée à Las Vegas.

Pour le moment, la NBA compte sur 30 organisations et ne semble pas avoir de plan à court ou moyen terme concernant une expansion. La semaine dernière, le commissaire Adam Silver a démenti la rumeur que sa ligue considérait les villes de Las Vegas et de Seattle comme des candidates possibles pour y établir des concessions, et ce, dès 2024.

Pour revenir à James, ce n’est pas la première fois que l’athlète parle publiquement de son désir de posséder une équipe de la NBA un jour. Récemment, le porte-couleurs des Lakers de Los Angeles est devenu le premier joueur actif du circuit à avoir une valeur nette estimée à 1 milliard $.