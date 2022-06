DeBrincat, Kane et Toews tous échangés?

Les Blackhawks de Chicago voudraient continuer reconstruire et visiblement terminer dans les bas fonds du classement de la Ligue nationale de hockey pour quelques années.

En effet, selon Frank Seravilli de Daily Faceoff et Scott Powers de The Athletic, l'attaquant Alex DeBrincat sera échangé d'ici la date limite des transactions de 2023 et l'échange pourrait même avoir lieu dès cet été.

DeBrincat, 24 ans, sera joueur autonome avec compensation à la fin de la prochaine campagne et on se doute que l'Américain voudra signer un très lucratif contrat de longue durée et les Blackhawks ne seraient pas prêts à lui consentir pareille entente.

The Athletic ajoute que la formation de l'Illinois serait prête à payer la moitié des salaires des attaquants Patrick Kane et Jonathan Toews afin de s'en départir d'ici la date limite des transactions 2023 également.

Tout comme DeBrincat, Kane et Toews seront sans contrat à la fin de la saison 2022-2023, mais ils seront de leur côté joueurs autonomes sans compensation.

Renaud Lavoie en discute à JiC dans la vidéo ci-dessus.