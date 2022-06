Bon départ pour Mackenzie Hughes à l’Omnium canadien

L’Ontarien Mackenzie Hughes a obtenu le meilleur résultat parmi les golfeurs de l’unifolié, jeudi, lors de la première ronde de l’Omnium canadien du circuit de la PGA présenté à Toronto.

L’athlète de 31 ans a remis une carte de 66 (-4). Il a réussi trois oiselets et fait le bonheur des partisans présents au 11e fanion, lui qui a retranché deux coups à la normale cinq de ce trou. Le Canadien n’a commis qu’un seul boguey sur les allées du St George’s Golf & Country Club.

«J’ai été très régulier aujourd’hui [jeudi], a dit Hughes au micro du réseau TSN. Je me sentais très bien. Si je peux continuer d’avoir de bons coups de départ comme ça cette semaine, je vais avoir de bonnes chances [de l’emporter].»

«Le "rough" ne deviendra pas plus court et c’est brutal quand il est mouillé, a ajouté le Canadien lorsque questionné sur le terrain. À plusieurs reprises, je me suis retrouvé dans le "rough". C’était difficile de revenir dans une bonne position et de jouer la normale. Je crois qu’il est primordial que ton coup de départ soit dans l’allée. Les verts sont pour leur part très réceptifs.»

À égalité avec le champion en titre

Hughes partage le cinquième rang du classement après 18 trous avec quatre autres golfeurs. Parmi ceux-ci, on retrouve le champion en titre de l’événement canadien : le Nord-Irlandais Rory McIlroy. Ce dernier avait remporté l’édition 2019 de l’Omnium canadien.

Rappelons que le tournoi n’a pas eu lieu lors des deux dernières années en raison de la pandémie de COVID-19.

C’est l’Américain Wyndham Clark qui a pris la tête jeudi. Le natif de Denver a amassé sept oiselets et n’a jamais fauté. Il a ainsi joué 63 (-7) et détient une frappe d’avance sur l’Anglais Matt Fitzpatrick. Les Américains Doug Ghim et Harold Varner III partagent le troisième rang, eux qui ont tous remis une carte de 65 (-5).

Parmi les autres canadiens participant à l’événement tenu dans leur pays natal, Adam Hadwin a retranché un coup à la normale, tandis que Nick Taylor, Roger Sloan, Aaron Cockerill et Stuart Macdonald ont joué 70 (N).

Le vétéran et champion du tournoi des Maîtres en 2003, Mike Weir, a pour sa part disputé une ronde de 72 (+2). Il partage le 79e rang avec une kyrielle de golfeurs, dont ses compatriotes Myles Creighton, David Hearn et Adam Svensson.