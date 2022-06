Nathan Gaucher rêve aux Canadiens

Le meilleur espoir québécois en prévision du prochain repêchage de la LNH, Nathan Gaucher, aimerait bien être sélectionné par les Canadiens de Montréal.

C'est du moins ce qu'il a déclaré lors d'une entrevue avec Dave Morissette, mercredi.

«Je me suis imaginé avec tous les chandails. Je ne veux pas me faire d'attentes, je vais être extrêmement fier peu importe l'équipe. Je te mentirais si je te disais que je n'ai pas pensé aux Canadiens. Ça serait exceptionnel, surtout à Montréal. Ça serait un grand honneur. Je suis très content de savoir que le repêchage de cette année est à Montréal.»

L'attaquant des Remparts de Québec n'a pas pu participer au camp d'évaluation de la LNH la semaine dernière puisque son équipe était toujours en séries. Il a toutefois reçu de nombreux appels depuis et il porte maintenant sa concentration sur le repêchage.

«J'ai rencontré la majorité des équipes et beaucoup d'entrevues s'en viennent dans les prochains jours. C'est certain que je regarde un peu plus ça maintenant que la saison est terminée. Depuis que j'ai commencé à jouer au hockey, je vis pour cette année. Je pense juste à ça. C'est excitant de pouvoir rencontrer les organisations. On voit que chaque organisation a une culture différente.»

En ce qui concerne le joueur qu'il aimerait devenir dans le circuit Bettman, Gaucher se compare à un joueur des Rangers qui s'illustre dans les séries.

«Je ressemble un peu à Chris Kreider. C'est un joueur qui n'a pas peur d'aller dans les zones qui sont inconfortables. Il a aussi un très bon coup de patin et c'est un gros bonhomme. J'ai aussi des qualités de leadership.»

