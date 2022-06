Les Blue Jays en échappent une

Après avoir été lessivés lors des deux premières rencontres de leur série contre les Blue Jays de Toronto, les Royals ont évité le balayage avec une victoire de 8 à 4, mercredi à Kansas City.

La formation torontoise avait remporté les matchs précédents par un pointage combiné de 15 à 0. La troupe de Mike Matheny a toutefois rapidement mis fin à sa disette offensive avec trois points dès la manche initiale, gracieuseté de MJ Melendez (double) et Emmanuel Rivera (simple).

Yusei Kikuchi a par ailleurs été retiré de la butte après seulement deux retraits. Il s’agit sans contredit de sa pire sortie de la saison.

Malgré un soubresaut des Jays, qui ont créé l’égalité avant la fin du troisième engagement, les Royals se sont amusés aux dépens de la relève des visiteurs. Melendez a été à l’origine d’un troisième point en quatrième tandis que Salvador Perez, Michael A. Taylor et Whit Merrifield ont tous été à l’origine d’un point.

S’il a accordé trois points, Brady Singer (3-1) a malgré tout signé la victoire. Il a permis huit coups sûrs en cinq manches sur la butte. Raimel Tapia et Zach Collins ont tous les deux expédié l’un de ses tirs dans les gradins, puis Vladimir Guerrero fils a poussé Cavan Biggio au marbre avec un roulant à ses dépens.

Les Blue Jays se rendront maintenant à Detroit où ils amorceront vendredi une série de trois rencontres face aux Tigers.

Cameron en forme

La formation canadienne devra certainement se méfier de Daz Cameron, qui a produit deux des trois points des siens dans un gain de 3 à 1 contre les Pirates à Pittsburgh.

Cameron a tout d’abord réussi un triple au deuxième tour au bâton avant de cogner un double en neuvième manche pour donner deux points d’avance au club du Michigan.

La septième longue balle de la campagne de Jack Suwinski a également contribué à cette victoire. Miguel Cabrera, à l’aide d’un simple, est celui qui a évité l’affront d’un blanchissage aux Pirates.

Bien qu’ils ne soient pas impliqués dans la décision, les deux partants se sont assurés de garder le match serré avec un point alloué et sept retraits sur des prises chacun. Alex Faedo a œuvré au monticule pendant cinq manches pour les Tigers, soit une de moins que Mitch Keller dans l’autre clan. Will Vest (1-1) a mérité la victoire et Wil Crowe (2-3) a subi la défaite.