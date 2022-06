De Dmitry à Nikita, le talent unique de Kucherov

Simple choix de deuxième tour (58e au total) du Lightning de Tampa Bay en 2011, Nikita Kucherov n’a pas profité de la même plateforme que certaines vedettes de la Ligue nationale (LNH), comme Auston Matthews, Nathan MacKinnon ou Connor McDavid, tous choisis au premier rang de leur encan respectif, pour monter aux plus hauts sommets du circuit.

Mais depuis quelques années, le nom «Nikita» est connu aux quatre coins du circuit Bettman, contrairement au jour où le Russe a été rebaptisé «Dmitry», le 25 novembre 2013, lors de son premier match en carrière.

À sa première présence, le natif de Maykop a profité du relais de Teddy Purcell pour diriger son premier tir, déjouant du même coup Henrik Lundqvist, dans une victoire de 5 à 0 des siens contre les Rangers de New York.

«Le tir, et le "buuuuuttt", avait alors lancé le descripteur des matchs du Lightning Rick Peckham. Le jeune Dmitry Kucherov qui marque son premier but dans la LNH.»

Bien entendu, l’erreur ne pourrait pas être reproduite aujourd’hui, considérant la renommée de l’attaquant du Lightning, mais à l’époque, rares sont ceux qui connaissaient le patineur qui avaient lacé les patins pour une trentaine de matchs de saison régulière dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, avec les Remparts de Québec et les Huskies de Rouyn-Noranda, en 2012-2013.

«Tout le monde s’est dit : "Ok, ce gars sait ce qu’il fait", s’est remémoré Purcell, dont les propos ont été repris par le média spécialisé The Athletic.

«Je jouerais encore si j’étais sur le trio de "Kuch"», a ajouté l’homme de 36 ans.

«Ça démontre à quel point peu de gens savaient qui il était en arrivant», a pour sa part mentionné Steven Stamkos, qui partage aujourd’hui le projecteur à Tampa Bay avec le Russe.

Une vision du jeu comparable à Gretzky

Rares sont les failles dans le jeu de Kucherov et nombreuses sont les forces. Sa vision du jeu, par exemple, serait même comparable à celle d’un certain Wayne Gretzky.

«Son prochain jeu est prêt avant même qu’il ne débute, de dire le légendaire entraîneur Scotty Bowman. Gretzky possédait un atout similaire. Ce qu’on disait de Gretzky, on peut le dire de ce gars-là, il a des yeux tout le tour de la tête. Personne d’autres possède cela, il part après la rondelle et il ne va pas la chercher pour regarder autour de lui ensuite. Habituellement, quand il s’en empare, il est immédiatement sous pression, mais son jeu est déjà prêt.»

«La Merveille» lui-même n’a que de bonnes choses à dire au sujet du patineur de la formation floridienne.

«La chose que je crois réellement, c’est que les meilleurs fabricants de jeu de la ligue – et il y en a plusieurs bons - que ce soit Connor McDavid, Kucherov ou Patrick Kane, c’est que ces trois-là voient la glace différemment des autres. L’une des choses que je dis souvent aux enfants à la télévision, c’est de surveiller Kucherov, parce qu’il ne regarde jamais le joueur à qui il fait la passe. Il regarde pratiquement dans la direction opposée et se dirige dans une autre direction. Ça l’a pour cause d’entraîner des adversaires avec lui et de créer de l’espace pour ses coéquipiers. Trop souvent, nos passes sont télégraphiées parce qu’on regarde vers qui on l’envoie. Au moment où la rondelle se rend, notre coéquipier est sous pression.»