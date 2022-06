Les Bruins de Boston semblent sur la voie de la transition et l’avenir de l’attaquant tchèque David Pastrnak se retrouve désormais au centre de plusieurs discussions.

L’organisation a congédié l’entraîneur-chef Bruce Cassidy, lundi, tandis que les défenseurs Charlie McAvoy, Matt Grzelcyk et Mike Reilly seront à l’écart pour plusieurs mois en raison de blessures nécessitant des opérations. De plus, le capitaine Patrice Bergeron n’a pas encore dévoilé ses cartes quant à la prochaine campagne, lui qui a terminé son contrat.

Du côté de Pastrnak, il faudra voir s’il prolonge son association avec Boston au-delà de la campagne 2022-2023, la dernière de son entente de six ans et de 40 millions $. Le numéro 88 pourra négocier un nouveau pacte dès le 13 juillet mais l’issue des pourparlers est difficile à prédire.

L'avis du joueur

Comme l’a rapporté mardi le journaliste de la chaîne Sportsnet Elliotte Friedman et le site The Athletic, l’agent du joueur concerné J.P. Barry a discuté avec son client et le directeur général Don Sweeney. Les deux parties prévoient parler d’une prolongation contractuelle tôt en juillet. Barry estime qu’il est prématuré de sauter aux conclusions maintenant, d’après les mêmes sources.

«Je l’ai toujours dit : j’attaquerai ce dossier comme je l’ai fait pour les autres joueurs qu’on a embauchés à long terme. Nous verrons où cela nous mènera, a commenté Sweeney en point de presse, mardi. David a une décision à prendre également. Ces conversations feront surface et on aura à trancher à partir des informations qu’on détient.»

- David Pastrnak, 26 ans, a livré sa deuxième production d’au moins 40 buts en carrière lors du dernier calendrier régulier. Il a amassé 77 points, incluant 37 mentions d’aide, en 72 sorties, ajoutant six points en sept rencontres au cours de la série de premier tour contre les Hurricanes de la Caroline.