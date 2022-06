Canadiens: pour qui s'avancer au repêchage?

Les Canadiens de Montréal ont beaucoup d'espoirs. Et 14 choix au prochain repêchage. Avec une limite de 50 contrats à respecter, un moment vient où il faut privilégier la qualité à la quantité.

C'est dans cet esprit que les journalistes Anthony Martineau et Nicolas Cloutier ont chacun proposé un espoir pour lequel le CH pourrait s'avancer lors du premier tour de l'encan amateur, mercredi à JiC, lors du segment Les Recrues.

Martineau aime bien Jonathan Lekkerimaki, qui a rempli le filet dans le circuit junior suédois avec 20 buts en 26 matchs.

«Oui, les Canadiens de Montréal ont Cole Caufield, mais un deuxième marqueur pur, ce n'est pas de refus. Et Lekkerimaki marque des buts, mais il peut aussi passer, c’est un gars qui repère très bien ses coéquipiers. Il a quand même plusieurs outils dans son arsenal : lancer des poignets élite, des mains très rapides et une vision du jeu qui est A+.

«C’est probablement le gars le plus naturel du repêchage pour ce qui est de marquer des buts. Et d’ailleurs le Canadien de Montréal est très intéressé à ce gars-là. Lui-même m’a dit Jonathan qu’il avait soupé avec l’équipe lors du Combine. Volumineux steak!»

Cloutier a pour sa part un faible pour Cutter Gauthier, un attaquant du programme de développement américain qui a la cote auprès des recruteurs.

«Je parlais à Dan Marr, le directeur de la Centrale de recrutement de la LNH, ce matin. Il me disait que s’il y a un joueur pour lequel une équipe voudrait s’avancer au repêchage cette année, c’est Cutter Gauthier. D’ailleurs notre espion au Combine [Anthony Martineau] me disait que Gauthier a lui aussi eu droit à une longue entrevue avec les Canadiens.

«Dans le jargon du milieu, c’est un stud. Il a une confiance, une aura et tous les outils pour devenir un attaquant dominant. Gros bonhomme de 6 pieds 3 pouces, physique, rapide sur patins avec un excellent tir et une vision du jeu sous-estimée... C’était l’ailier de Logan Cooley cette année, mais l’an prochain il devrait être joueur de centre avec Boston College. Et si le CH repêchage Wright, à défaut d’avoir Juraj Slafkovsky, tu aurais l’autre attaquant de puissance du repêchage.»

Voyez le segment Les Recrues dans la vidéo ci-dessus.