Ça continue d’aller mal pour Trout et les Angels

La descente aux enfers des Angels de Los Angeles s’est poursuivie mardi soir, eux qui ont perdu leur joueur-vedette Mike Trout et un autre match de baseball.

En plus d’avoir encaissé un revers de 6 à 5 en 10 manches contre les Red Sox de Boston, l’équipe désormais dirigée par le gérant intérimaire Phil Nevin a vu Trout quitter la rencontre en troisième manche. Pourtant, le voltigeur avait connu un départ-canon en attaque. Après avoir claqué un circuit de deux points au premier tour au bâton, il a cogné un double dans l’allée de droite. Cependant, il a ressenti de la douleur en se dirigeant au deuxième but. Un retrait plus tard, le numéro 27 a été contraint de retraiter au banc, étant remplacé par un coureur suppléant, Jo Adell.

Officiellement, Trout est aux prises avec des raideurs à l’aine. Son cas est évalué quotidiennement.

«C’est un peu douloureux, a admis au site MLB.com le principal intéressé. En quittant le rectangle des frappeurs, je ne ressentais rien. Puis, il y a eu une petite crampe. Une fois arrivé au coussin, ce fut plus difficile et nous avons seulement voulu être intelligents ici.»

«Nous devons l’examiner afin d’avoir une bonne idée de ce qui se passe, a de son côté précisé Nevin, qui n’était pas certain de compter sur le joueur de champ extérieur pour la rencontre suivante. Par contre, il ne semblait pas trop alarmé par tout cela.»

Pour Trout, les dernières journées n’ont guère été agréables. Son club accumule les échecs, tandis qu’au plan personnel, en plus d'une léthargie à l'attaque, il a été impliqué bien malgré lui dans une controverse relative à un pool de football auquel d’autres joueurs des ligues majeures participent. Ayant giflé sur le terrain Joc Pederson récemment, Tommy Pham, des Reds de Cincinnati, avait blâmé Trout, le commissaire de sa ligue de "fantasy football", pour ce qu’il a qualifié d’injustice.

Frustration

Pour ce qui est du rendement collectif, il ne s’améliore pas à Anaheim. Certes, Trout avait mis fin à une disette de 26 présences au bâton sans coup sûr avec un simple, lundi, mais les releveurs en arrachent encore. En dépit de l’absence de résultats satisfaisants, Nevin garde le moral, ses troupiers également.

«Je ne suis pas préoccupé du tout par l’état d’esprit de ces gars-là, a souligné celui qui succède à Joe Maddon, congédié mardi. Nous avons perdu et c’est évidemment calme dans le vestiaire. Toutefois, vous avez vu l’effort aujourd’hui [mardi], de la part de tout le monde. Il y a eu d’excellentes présences à la plaque, de bons jeux défensifs. [...] Je crois qu’on a réalisé de nombreuses belles choses. Ce n’est qu’un match de baseball s’étant terminé du mauvais côté.»