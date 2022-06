Un premier match pour Joshua Roy avec le Rocket de Laval ?

L’attaquant Joshua Roy va-t-il disputer un premier match dans les rangs professionnels ce soir à la Place Bell ?

Le Québécois avait un chandail rouge sur le dos, mardi, lors de l’entraînement du Rocket. Il s’agit d’une première depuis son arrivée dans le giron de l’équipe. Cela signifie qu’il fait maintenant partie des réguliers de la formation lavalloise.

Mardi, à l’entraînement, il évoluait au sein d’un trio avec Cédric Paquette et Joël Teasdale. Paquette, qui n’a pas joué le deuxième match de la série à Springfield, a de bonnes chances d’effectuer un retour au jeu mercredi à la Place Bell. Il est ennuyé par une blessure au bas du corps.

Pour revenir à Roy, l’entraîneur-chef du Rocket n’a pas voulu confirmer sa présence pour le troisième duel contre les Thunderbirds.

«Il a eu une très bonne pratique, a souligné Jean-François Houle. On n’est pas sûr de ce qui va arriver demain. Ça va dépendre de nos blessés.

«On ne sait pas si Bourque (haut du corps) et Paquette vont pouvoir jouer. Si on est pour l’insérer, je suis sûr qu’il sera prêt. Il semble en confiance et je suis sûr qu’il va bien jouer si on l’utilise.»

Une grosse marche

Roy a connu une excellente saison dans la LHJMQ avec le Phoenix de Sherbrooke. L’ailier gauche a terminé au premier rang des marqueurs du circuit Courteau avec une récolte de 119 points, dont 51 buts, en 66 rencontres.

En séries, le choix de cinquième tour du Canadien en 2021 a ajouté huit buts et 15 mentions d’aide en 11 matchs avec le Phoenix. Des statistiques très intéressantes.

Toutefois, il aura besoin de s’adapter au jeu des séries de la Ligue américaine.

«C’est une grosse marche, a souligné Houle. C’est du hockey physique présentement. On sait que Springfield a beaucoup d’expérience et ils n’ont pas beaucoup de jeunes joueurs. Il a prouvé qu’il pouvait jouer à un haut niveau.

«S’il rentre dans l’alignement, je pense qu’il pourrait nous aider.»