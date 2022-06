«Marie-Philip Poulin est la bonne personne pour le CH» - Danièle Sauvageau

L’organisation des Canadiens de Montréal a ajouté une joueuse de marque à sa structure, mardi, en s’appropriant les services de Marie-Philip Poulin à titre de consultante au développement des joueurs.

«Marie-Philip est une bonne personne et surtout la bonne personne pour poursuivre dans la lignée d’instaurer une culture gagnante au sein de l’organisation», a fait savoir Danièle Sauvageau, qui gravite dans le monde du hockey depuis plus de 30 ans.

«Chaque geste compte pour implanter une culture de bienveillance et ceux et celles qui connaissent la hockeyeuse Poulin savent qu’elle répond parfaitement aux critères», a renchéri celle qui a mené l’équipe féminine canadienne à la conquête de la médaille d’or à Salt Lake City en 2002.

Il s’agit d’un emploi à temps partiel pour la femme de hockey qui poursuivra sa carrière sur la patinoire simultanément.

«Marie-Philip continuera sa carrière de joueuse en même temps et c’est une excellente nouvelle. On veut la voir évoluer, encore une fois, aux prochains Jeux olympiques. Ça lui permettra de penser, dès maintenant, à son après carrière.»

Poulin aura comme mandat de travailler sur la glace et durant les séances vidéo avec les joueurs afin de peaufiner leurs aptitudes individuelles et collectives, en collaboration avec le directeur du développement des joueurs, Rob Ramage, et le directeur du développement hockey Adam Nicholas.

«La diversité est une force. Le CH représente une société. C’est bien que le Tricolore s’assure que la reconnaissance des talents passe par la diversité. Poulin arrive avec une réputation qui la précède et un bagage d’expérience qui servira les jeunes joueurs», a conclu Danièle Sauvageau.

