Lehkonen: un pari TRÈS payant

La finale de l’Ouest a été beaucoup trop courte, mais tout de même haute en rebondissements.

Arturri Lehkonen (encore lui!) a mis le point final à l’excitante série contre les Oilers d’Edmonton en marquant le but vainqueur, en prolongation de surcroît, pour propulser l’Avalanche du Colorado en finale de la Coupe Stanley. On se serait cru le 24 juin 2021...

Quand ça compte, on peut toujours se fier sur lui, ont souligné Louis Jean et Alexandre Picard dans le balado de TVA Sports «Temps d’arrêt», enregistré mardi. À écouter ici :

Aussi au menu: l'embauche de Marie-Philip Poulin par les Canadiens de Montréal, le congédiement de Bruce Cassidy par les Bruins de Boston et le repêchage qui approche à grands pas.

«C’est quand même fou! Lorsqu’on parle de bonnes acquisitions à la date limite des transactions, ce sont souvent des joueurs de profondeur comme Lehkonen. C’est le genre de joueur qui fait la différence quand ça compte, a affirmé Louis.

«Il allume toujours la switch en séries. C’est sa force. Bravo! Je suis vraiment content pour lui. Lehkonen a beaucoup été critiqué à Montréal, mais il n’a pas toujours été bien entouré avec les Canadiens. Tu vois la différence avec une équipe qui a de la profondeur comme l’Avalanche.»

Quelle facilité d’adaptation!

Picard a quant à lui félicité l’ancien attaquant des Canadiens de Montréal pour s’être adapté aussi facilement et rapidement à sa nouvelle équipe.

«Certains joueurs ont besoin d’une période d’adaptation en arrivant dans une autre formation. Dans le cas de Lehkonen, ça s’est fait rapidement. Il profite de toutes les occasions qui sont offertes à lui. Jared Bednar l’utilise à toutes les sauces : en avantage numérique, en infériorité et sur les deux premiers trios. On compte aussi énormément sur lui pour les situations critiques en fin de match lorsqu’il faut protéger une avance. C’est un gamer, il est toujours là quand ça compte.»

C’est pourquoi l’ancien défenseur est persuadé que le Finlandais fera également parler de lui dans l’ultime tour des séries.

«Ce n’est pas fini. J’ai l’impression qu’on le verra aussi beaucoup en finale», a-t-il prédit.

Avenir payant pour Lehkonen

Selon Picard, Lehkonen cadre tellement bien avec l’Avalanche qu’il suggère à celui qui deviendra joueur autonome avec compensation cet été d’accepter moins d’argent pour poursuivre sa carrière au Colorado.

Il n’est cependant pas inquiet que Lehkonen trouvera preneur ailleurs, et à gros prix, s’il ne s’entend pas avec le directeur général Joe Sakic.

«Il devrait se compter chanceux d’être avec l’Avalanche et accepter un peu moins d’argent pour signer un contrat à long terme avec eux et avoir la chance de remporter des coupes Stanley dans les années à venir. Sinon, il va assurément frapper le gros lot. Une équipe va lui offrir beaucoup d’argent et plusieurs années de contrat parce que tu sais à quoi t’en tenir avec lui. Il va recevoir un contrat intéressant, mais peut-être pas avec l’Avalanche.

«Chose certaine, il a démontré sa grande valeur. Le prix à payer a été cher, mais ç’a rapporté des dividendes.»

Louis et Alex ont d’ailleurs longuement vanté le travail effectué par Sakic, qu’ils comparent à ce que Steve Yzerman a réussi avec le Lightning de Tampa Bay.

«On voit dans la manière dont l’équipe est bâtie que Sakic a mis ses empreintes sur son club, a soutenu l’animateur du podcast. Il fait un travail incroyable. Il comprend et il sait ce que ça prend pour aller loin en séries.»

Kadri pourrait jouer

Par ailleurs, puisque l’Avalanche dispose de plus d’une semaine de congé avant d’amorcer la finale de la Coupe Stanley, Nazem Kadri pourrait fort bien y participer, de l’avis de Picard, malgré son pouce fracturé.

«La finale de la Coupe Stanley commence juste le 15 juin. Avec huit autres jours de repos, je ne serais pas surpris de le revoir en finale. S’il peut jouer, il aiderait certainement l’équipe à gagner. S’il n’est pas capable, on a eu la preuve que d’autres joueurs peuvent faire le travail, comme le Québécois Nicolas Aubé-Kubel.

«En finale, je pense que Nathan MacKinnon, Mikko Rantanen et Gabriel Landeskog vont prendre le contrôle de leur équipe. Ils sont capables d’être meilleurs que ce qu’on a vu d’eux contre les Oilers.»

«Ces journées de congé seront profitables pour les joueurs de l’Avalanche, qui ont payé le prix en bloquant beaucoup de tirs depuis le début des séries, a fait remarquer Jean. Tout indique que Kadri ne reviendra pas au jeu. Ça pourrait entraîner d’autres petits miracles.»

Ah non, pas encore Lehkonen?