Graham DeLaet accroche son driver, son putter et le reste de son équipement

Le golfeur canadien Graham DeLaet a tourné une page de son histoire, mardi, lui qui a annoncé sa retraite du circuit de la PGA.

Selon les informations du réseau TSN, qui a d’abord relayé la nouvelle, l’athlète de 40 ans n’a eu d’autres choix que de prendre cette décision difficile, en raison de ses problèmes de dos.

«Tout mon être aurait voulu continuer de jouer. J’adore ce sport, a relaté DeLaet. J’aime la compétition et tout ce qui l’entoure, mais chaque fois que je me remets à pratiquer, ça ne fait qu’empirer. Ça s’est rendu à un point où ça ne valait plus la peine, parce que ça avait un effet négatif sur ma vie, considérant tout ce que je voulais faire à la maison avec ma famille et mes enfants. Après plusieurs décisions difficiles et beaucoup de larmes, Ruby [sa femme] et moi en sommes venus à la conclusion que c’était probablement le temps de passer à autre chose.»

Le représentant de l’unifolié aura ainsi combattu des problèmes de dos qui l’ennuyaient depuis qu’il a 15 ans, lui qui a reçu de nombreux traitements tout au long de sa carrière. Ses problèmes l’empêchaient même, par moment, d’effectuer un seul coup de pratique avant une ronde ou de parcourir le terrain à la marche avant un tournoi.

«C’était vraiment difficile mentalement parce que je ne connais rien d’autre que ça, a ajouté DeLaet. J’ai été un golfeur professionnel toute ma vie et je pratique le golf depuis que j’ai 10 ans. Je me sentais comme si j’abandonnais et je n’ai jamais abandonné, c’était donc le cœur du problème, la difficulté de franchir cette barrière mentale où je me dis: "Ok, dorénavant tu ne seras plus un joueur de la PGA. Tu seras simplement un homme dans la société".»

Respecté de ses pairs

Même s’il n’a jamais remporté un événement de la PGA, DeLaet n’aura pas à rougir de sa carrière.

En 186 tournois, il a conclu dans le top 10 à 33 reprises, totalisant plus de 11 millions $ de gains durant ce temps. Il est aussi devenu le deuxième Canadien à participer à la Coupe des Présidents, en 2013, après Mike Weir. Il y a maintenu un dossier de 3-1-1. Il a aussi représenté le Canada à de nombreuses reprises, dont aux Jeux olympiques de Rio, en 2016, quand le golf a effectué son grand retour à l’événement international.

Il a ainsi pavé la voie pour d’autres golfeurs de la feuille d’érable.

«Il jouait agressivement quand il jouait. Il laissait toutes ses énergies sur le terrain, il donnait son 110% même s’il était en douleur, de dire David Hearn, son coéquipier aux Jeux olympiques. Il frappait très bien la balle. Il était plaisant à regarder.»

«Je l’admirais énormément quand je commençais, a ajouté Corey Conners. C’était un gars sur lequel tu prenais exemple. Il était très plaisant à côtoyer et son élan était si pur.»