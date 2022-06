Éviter les revirements, la clé pour les Celtics

Si les Celtics de Boston souhaitent avoir du succès lors de la prochaine séquence de deux matchs devant leurs partisans, au TD Garden, respectivement mercredi et vendredi, la recette est simple, ils doivent éviter d’être victimes de trop de revirements et de donner des points faciles aux Warriors de Golden State.

Le constat est assez flagrant dans le deuxième duel, remporté 107 à 88 par les Warriors, qui ont aussi largement dominé au niveau des revirements, en causant 19, en plus de marquer 33 points au total après en avoir réussi un.

À l’opposé, les Celtics ont seulement forcé leurs adversaires à commettre 12 revirements, inscrivant 15 points par la suite.

En contraste, la formation du Massachusetts avait provoqué 14 revirements contre 13 dans le premier duel de la finale, tout en marquant 11 points de plus que les Warriors en pareilles circonstances.

«Nous ne nous sommes pas offert une réelle chance avec tous ces revirements, avait indiqué l’entraîneur-chef des Celtics Ime Udoka, au terme de la défaite des siens, dimanche. C’est un thème récurrent pour nous durant ces séries éliminatoires.»

Udoka n’a d’ailleurs pas hésité à pointer du doigt ses meilleurs joueurs lorsque ceux-ci étaient la raison de ces revirements depuis le début du bal printanier. Dans le deuxième affrontement, Jayson Tatum (5) et Marcus Smart (4) en ont été la cause principale, tandis que Derrick White a été victime de trois autres revirements. Ceux-ci ont fait face à la musique.

«Nous devons prendre soin du ballon lorsqu’il est entre nos mains, c’est aussi simple que ça, de dire Tatum. Nous l’avons déjà fait et nous sommes une très bonne équipe quand nous le faisons. Mais nous avons ces moments, à effet boule de neige, où nous accumulons les revirements et on se creuse un trou.»

«Ils ont assurément augmenté leur niveau de pression, ils sont plus agressifs sur chacun d’entre nous, a ajouté White. C’est à nous de faire les jeux.»