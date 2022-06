Deebo Samuel encore dans les parages à San Francisco

Le receveur de passes Deebo Samuel prendra part au mini-camp obligatoire des 49ers de San Francisco prévu de mardi à jeudi.

Selon le réseau ESPN, l’athlète de 26 ans était attendu sur les lieux des séances d’entraînement.

Pourtant, il a exigé une transaction en avril et a manqué des activités d’équipe optionnelles par la suite.

Les Niners auraient refusé plusieurs propositions d’échange et souhaiteraient garder Samuel dans leur giron.

Celui-ci touchera un salaire de base d’environ 3,9 millions $ la saison prochaine. Il écoulera la dernière année de son contrat de recrue, lui qui a été invité au Pro Bowl l’an dernier.

En 77 réceptions, il a totalisé 1405 verges et six touchés, ajoutant 365 verges et huit majeurs par la course.