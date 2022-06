Artturi Lehkonen: une première en plus de 80 ans

Le but décisif d’Artturi Lehkonen a ramené à la mémoire de certains des souvenirs encore bien frais, lundi, et pour cause, car le Finlandais a réalisé un exploit rarissime dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Comme il l’avait fait avec le Canadien de Montréal le 24 juin 2021, l’attaquant a propulsé l’Avalanche du Colorado en finale de la Coupe Stanley grâce à un but marqué en prolongation du dernier match d’une série de troisième tour. Lundi, il a déjoué le gardien des Oilers d’Edmonton Mike Smith tôt en temps supplémentaire pour procurer un gain de 6 à 5 aux siens, qui ont balayé la finale de l’Association de l’Ouest.

Lehkonen est devenu le deuxième joueur de l’histoire à trancher le débat d’une demi-finale avec un but victorieux en prolongation deux ans de suite. Le seul autre auteur d’un tel exploit est l’ailier Gordie Drillon en 1938 et 1939. Le Néo-Brunswickois avait mené les Maple Leafs de Toronto au tour ultime, aux dépens respectivement des Bruins de Boston et des Red Wings de Detroit.

Drillon avait d’ailleurs excellé lors des deux parcours, amassant sept filets à chaque printemps, mais les Leafs s’étaient inclinés chaque fois en finale.

Pour revenir à Lehkonen, il avait permis au Tricolore de vaincre les Golden Knights de Vegas le soir de la Fête nationale 2021 avec un but contre Robin Lehner, dans un triomphe de 3 à 2 lors du sixième match de la demi-finale.