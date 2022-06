Igor Shesterkin est l’une des raisons qui expliquent l’avance des Rangers de New York dans la finale de l’Est contre le Lightning de Tampa Bay.

Le gardien russe joue cependant à un jeu dangereux en feignant les blessures à répétition, a affirmé Renaud Lavoie dans sa chronique «La mise en échec» à l’émission JiC, lundi. À voir dans la vidéo ci-dessus.

«Shesterkin est tout un acteur! Et ce n’est pas la première fois que ça arrive dans son cas. Dans le match numéro un, pendant un avantage numérique du Lightning, Shesterkin est tombé sur la glace après un petit coup de bâton de Steven Stamkos, qui a touché à son masque. À cause de ça, la mise en jeu s’est effectuée dans la zone neutre. On était furieux, avec raison, du côté du Lightning, a souligné le reporter de TVA Sports.

«Dans le dernier match, Corey Perry était furieux parce qu’il voyait Shesterkin être encore couché sur la glace et il se disait que l’impact n’avait pas été aussi violent que ça. Ce qui m’amène à une autre réflexion : Shesterkin a le droit de faire ce qu’il veut, mais j’espère que la LNH regarde ça de près. On a mis des règlements en place dans la LNH pour que les joueurs qui restent étendus sur la glace sortent du match pour vérifier s’ils souffrent d’une commotion cérébrale. On l’a vu même en séries éliminatoires avec Mike Smith contre les Flames de Calgary, alors qu’il se dirigeait vers un jeu blanc.»

Renaud Lavoie a également déploré que Jacob Trouba n’ait pas été puni pour son coup de coude au visage de Pierre-Édouard Bellemare dans le troisième match de la série. Ce n’est pas la première fois qu’un tel geste de Trouba reste sans conséquences.

«Encore une fois, un joueur adverse est malheureusement entré dans son coude! Les officiels, ils regardaient quoi? Ce n’est pas facile... Ça devait être la faute de Bellemare!», a-t-il dit avec sarcasme.