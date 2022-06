Leylah Fernandez dans le top 15

La Québécoise Leylah Fernandez a grimpé de trois places au classement de la WTA, nouvellement mis à jour lundi, et pointe maintenant au 15e rang mondial.

Fernandez avait atteint les quarts de finale de Roland-Garros, la semaine dernière.

Les Canadiennes Bianca Andreescu et Rebecca Marino sont respectivement 70e et 109e.

La Polonaise Iga Swiatek a largement accru son avance en tête de la hiérarchie mondiale du tennis féminin grâce à sa victoire à Roland-Garros en finale face à l'Américaine Cori Gauff, qui, elle, se rapproche du top 10, au 13e rang, son meilleur classement.

Avec 8631 points, Swiatek, devenue N.1 après le retrait de l'Australienne Ashleigh Barty début avril et qui reste sur une série de 35 victoires consécutives, compte désormais plus de 4300 points d'avance sur la nouvelle N.2, l'Estonienne Anett Kontaveit.

Pourtant éliminée dès le premier tour à Roland-Garros, Kontaveit a grimpé de trois places, profitant notamment de l'énorme contre-performance de Barbora Krejcikova, tenante du titre à Paris et elle aussi éliminée dès son entrée en lice par la Française Diane Parry. La Tchèque a payé au prix fort ce faux pas, dégringolant de 12 places, au 14e rang mondial.

Juste devant elle, au 13e rang, la finaliste malheureuse de Roland-Garros, la jeune Américaine Cori Gauff, 18 ans, gagne, elle, dix places à la faveur de sa belle quinzaine parisienne.

Eliminée porte d'Auteuil en quart de finale par Iga Swiatek, l'Américaine Jessica Pegula, 28 ans, grimpe elle aussi à son meilleur classement, et fait son entrée dans le Top 10, au 8e rang (+3).

Les deux demi-finalistes vaincues sur la terre battue parisienne font aussi de belles progressions: la Russe Darya Kasatkina, éliminée par Iga Swiatek, est désormais 12e (+8), et Martina Trevisan, invitée surprise à ce niveau de la compétition, bondit de 32 places pour se classer désormais 27e joueuse mondiale, un niveau que l'Italienne de 28 ans n'avait jamais atteint.

Classement WTA

Iga Swiatek (POL) 8631 pts Anett Kontaveit (EST) 4326 (+3) Paula Badosa (ESP) 4245 (+1) Ons Jabeur (TUN) 4150 (+2) Maria Sakkari (GRE) 4016 (-2) Aryna Sabalenka (BLR) 3966 (+1) Karolína Plíšková (CZE) 3678 (+1) Jessica Pegula (USA) 3255 (+3) Danielle Collins (USA) 3255 Garbiñe Muguruza (ESP) 3060 Emma Raducanu (GBR) 2975 (+1) Darya Kasatkina (RUS) 2765 (+8) Cori Gauff (USA) 2756 (+10) Barbora Krejcíková (CZE) 2642 (-12) Leylah Fernandez (CAN) 2605 (+3) Jelena Ostapenko (LAT) 2596 (-3) Belinda Bencic (SUI) 2585 (-3) Angelique Kerber (GER) 2474 (-1) Victoria Azarenka (BLR) 2330 (-4) Simona Halep (ROM) 2196 (-1)

Nadal et Ruud grignotent des places

Le vainqueur de Roland-Garros Rafael Nadal et son adversaire en finale, le Norvégien Casper Ruud, ont respectivement grimpé d'une et de deux places, aux 4e et 6e rangs de la hiérarchie mondiale du tennis masculin, dans le classement ATP publié lundi après le tournoi parisien.

De son côté, le Québécois Félix Auger-Aliassime est resté neuvième tandis que le Canadien Denis Shapovalov a glissé d'un rang et est maintenant 16e.

Devant eux, le Serbe Novak Djokovic, défait en quart de finale par Nadal sur la route de son 14e sacre sur la terre battue parisienne --son 22e titre record en Grand Chelem--, reste N.1 mondial, mais son avance se réduit sur ses poursuivants, le N.2 Daniil Medvedev, éliminé en 8e de finale par Marin Cilic, et le N.3 Alexander Zverev, sorti en demi-finale porte d'Auteuil par Nadal.

Grâce à sa victoire à Paris, ce dernier devance désormais le Grec Stefanos Tsitsipas, finaliste l'an passé à Roland-Garros, mais éliminé cette année en 8e de finale par le jeune Danois Holger Rune. Battu en quart par Casper Ruud, Rune bondit de 12 rangs grâce à cette performance pour faire son entrée dans le Top 30 (28e).

A noter également, le retour dans le Top 20 du Croate Marin Cilic à la faveur de son excellent parcours à Paris, où il a été éliminé en demi-finale par Casper Ruud. Désormais 17e (+6 places), Cilic n'avait plus été aussi bien classé depuis août 2019.

Plus bas dans le classement, l'Espagnol Bernabe Zapata Miralles, tombeur de Taylor Fritz et John Isner et éliminé en 8e de finale par Alexander Zverev alors qu'il était sorti des qualifications à Roland-Garros, fait son entrée dans le Top 100, au 97e rang mondial, avec un bond de 33 places.

Classement ATP