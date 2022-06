Les Rangers prennent la défense de Jacob Trouba

Le Lightning de Tampa Bay est de retour dans la série face aux Rangers de New York et ceux-ci ont raté toute une chance de le placer dans les câbles, notamment en raison d’une mauvaise journée au travail du défenseur Jacob Trouba, dimanche.

Certains partisans et joueurs d’autres équipes ont pu se réjouir de voir l’arrière des Blueshirts éprouver des ennuis durant le troisième duel de la finale de l’Association de l’Est. Après avoir ébranlé Sidney Crosby et Seth Jarvis lors des confrontations précédentes contre les Penguins de Pittsburgh et les Hurricanes de la Caroline, respectivement, Trouba a encore une fois voulu transmettre son message à ses adversaires.

Toutefois, les arbitres étaient bien attentifs et l’ont envoyé au cachot à trois reprises. Au cours de la deuxième pénalité, les «Bolts» en ont profité pour créer l’égalité par l’entremise de Steven Stamkos au dernier engagement et éventuellement triompher 3 à 2. Malgré tout, les coéquipiers du hockeyeur des Rangers ont toujours pleinement confiance en lui.

«"Troubs" a été un pilier pour nous toute l’année. Ce n’est pas de sa faute. Quelques décisions ont été prises [par les officiels]. Évidemment, celle au début de la troisième, je ne sais pas trop, mais "Troubs" a joué beaucoup de parties. C’est un leader et il rebondira», a prédit Adam Fox, tout en se questionnant sur la punition imposée pour avoir retenu Anthony Cirelli.

«Je ne pense pas qu’il y a ici quelqu’un pour blâmer "Troubs". Il effectue encore plusieurs bonnes choses. Il a disputé un très bon match et a joué durement. Cela arrive. Il a reçu quelques punitions et il y a eu de mauvais bonds. Je suis sûr qu’il sera le même gars au prochain duel», a-t-il ajouté au quotidien «New York Post».

Garder la tête froide

Pourtant, les Rangers avaient pris une sérieuse option sur la victoire avec les buts de Mika Zibanejad et de Chris Kreider en avantage numérique durant le deuxième tiers. Mais à l’inverse, le Lightning a montré également toute sa puissance en attaque massive. New York dit avoir compris.

«On a obtenu l’avantage grâce à leurs pénalités et pris l’avance, sauf qu’après, on a écopé de deux punitions. Ils forment un club ayant des habiletés et ils vont capitaliser sur leurs occasions, ce qu’ils ont fait, a souligné Fox au site NHL.com. La troisième n’a pas été assez bonne. On a bloqué des lancers, on a passé du temps en zone adverse, mais ils ont nivelé la marque.»

Pour Kreider, il n’est pas question de se laisser abattre. La réplique viendra mardi, jour du quatrième affrontement de la série.

«Nous avons à revoir le match, comment ça s’est terminé. Cela dit, on a disputé une rencontre à l’étranger très dure, a-t-il analysé. On s’est placé en bonne position avant la troisième. On retiendra surtout les aspects qu’il faudra améliorer pour la quatrième partie.»