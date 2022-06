L’énigmatique Tommy Pham

Publié aujourd'hui à 09h51

Mis à jouraujourd'hui à 09h51

Vous avez peut-être vu passer la semaine dernière la nouvelle de la suspension de Tommy Pham des Reds de Cincinnati pour trois rencontres. Pourtant il n’a pas foncé au monticule après avoir été atteint ou ne s’est pas présenté au marbre avec un bâton trafiqué! Non, le voltigeur de 34 ans a été suspendu pour avoir giflé Joc Pederson des Giants de San Francisco, pour une histoire «Fantasy Football»!

Selon Pham, Pederson aurait triché dans le pool et ce qui aurait mené à la confrontation. Il faut savoir que selon les dires de plusieurs, le montant en jeu dans le pool serait astronomique. Pham a mentionné que Pederson «f**ked with my money», ce qui laissait croire que le montant total devait être impressionnant puisque Pham a quand même gagné près de 28 millions de dollars durant sa carrière! Et il s’est même permis au passage d’écorcher Mike Trout, qu’il considère le pire commissaire de l’histoire des pools sportifs.

Tommy Pham fait partie des joueurs énigmatiques du baseball majeur. Il a certainement le talent pour performer tous les jours, mais son comportement est tellement difficile à gérer qu’il change d’équipe très régulièrement. Et comme bien des troubles-fêtes talentueux, plusieurs équipes vont tenter leur chance en se disant, chez nous nous on va l’encadrer de façon différente et ça va fonctionner.... Pour mieux l’échanger plus tard.

Le début d’une longue épopée

Tommy Pham a été repêché par les Cardinals de St. Louis en 16e ronde du repêchage de 2006. Originaire de Las Vegas, il a dû travailler fort pour gravir les échelons et ce n’est qu’en 2014, à l’âge de 26 ans, qu’il touchera au baseball majeur dans l’uniforme des Cards. À l’époque, les Cards pensaient avoir le meilleur trio de jeunes voltigeurs avec Pham, Randall Grichuk et Stephen Piscotty. Sauf que les choses ne se sont pas déroulées comme prévu et les résultats obtenus par le trio ont été décevants.

Dans les années subséquentes, Grichuk a été échangé aux Blue Jays pour deux joueurs dont le lanceur Dominic Leone et Piscotty aux A’s d’Oakland, en retour du polyvalent Yairo Munoz et de Max Schrock. Dans le cas de Pham, il a quand même passé cinq ans dans l’organisation des Cards réussissant même en 2017, une saison de 23 circuits et 25 buts volés.

Le début des problèmes

Selon certains journalistes de la région de St. Louis, Pham est retourné à la maison à la fin de l’année 2018 et a changé sa façon de s’entrainer. Il a donc demandé aux Cards d’ajouter quelques nouvelles machines dispendieuses dans la salle d’entrainement et de musculation. Une demande rejetée par l’organisation, ne voyant pas l’intérêt de dépenser plusieurs milliers de dollars pour des machines qui seront probablement utilisées par un seul joueur. Une chicane a éclaté et un froid est resté entre les deux clans. Est-ce la vérité ou une légende ? Très bonne question ! Mais une chose est certaine, c’est que lorsqu’est venu le temps de parler d’argent et de nouveau contrat, les choses se sont envenimées.

Pham a commencé la saison 2018 à St. Louis, mais la patience de l’organisation a atteint sa limite, surtout lorsque Pham a critiqué publiquement l’organisation des Cards. Résultat, le voltigeur a été échangé au mois de juillet aux Rays de Tampa Bay en retour de 3 joueurs des ligues mineures, dont le gaucher Genesis Cabrera, qui encore aujourd’hui, est un membre important de l’enclos de relève des Cards. Pham a bien terminé la saison 2018 et a même connu une excellente saison 2019 avec 21 circuits et 25 buts volés et une moyenne respectable à ,273. Mais encore une fois, les Rays ont jugé que malgré tout le talent de Pham, l’attitude de ce dernier laissait parfois trop à désirer et Tampa Bay l’a échangé à San Diego en décembre 2019. Et après deux saisons décevantes en Californie, les Padres ont laissé partir Pham, qui a ensuite signé comme joueur autonome à Cincinnati, où il continue de défrayer la manchette trop régulièrement pour les mauvaises raisons.

Des airs de déjà vu ?

Plus je regarde la carrière de Pham, plus il me fait penser à l’ancien voltigeur Milton Bradley, qui a joué entres autres avec les Dodgers et les Expos, mais surtout pour huuit équipes différentes en 12 ans. Vous vous souvenez de lui ? Un jeune homme hyper talentueux, mais aux prises avec des problèmes de comportement. Il pouvait frapper trois coups sûrs une journée et péter les plombs le lendemain pour quelque chose de tout à fait banal. Comme s’il croyait que tout le monde entier était contre lui. Et chaque équipe qui faisait son acquisition pensait avoir la recette miracle pour relancer sa carrière et remodeler son comportement, mais sans succès.

Pour bien des équipes à la recherche d’un voltigeur d’expérience avec vitesse et puissance, le nom de Pham va revenir dans les discussions. Surtout que les Reds seront assurément vendeurs d’ici la date limite des transactions, puisqu’ils sont en mode reconstruction. Le prix à payer pourrait même être minime étant donné les dernières frasques de Pham et le fait qu’il n’a pas une grande saison à Cincinnati, avec sa moyenne qui flirte avec les ,230. Mais la question restera toujours de savoir si Pham pourrait s’acclimater à un nouveau vestiaire et si son comportement sera problématique. Soyons clair, Tommy Pham n’est vraiment pas une mauvaise personne, mais plutôt un joueur qui demande énormément d’encadrement. Et le problème, c’est que plusieurs directeurs généraux ne veulent pas de ce genre de joueurs, parce que le jeu n’en vaut pas la chandelle.