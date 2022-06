La raison derrière les succès des Cataractes

Les Cataractes ont appris à perdre avant d'apprendre à gagner et c'est ce qui fait en sorte qu'ils obtiennent du succès présentement.

C'est du moins ce que Mavrik Bourque a déclaré lors d'une entrevue avec Jean-Charles Lajoie, lundi.

«Tu ne peux pas arriver et gagner immédiatement. Tu dois apprendre des années antérieures. On se fie aussi sur l'année précédente. À mes 18 ans, on menait la série 2-1 et on s'était fait remonter. On se fie à nos expériences et on continue de croire en nous. Les bonnes choses sont arrivées et on continue de jouer de la bonne façon. Depuis ce temps, tout va bien.»

Même si la formation de Shawinigan est en avance 2-0 dans la série et semble en parfait contrôle, le capitaine de l'équipe est conscient qu'il reste encore beaucoup de travail à faire.

«Présentement, ça va bien, mais le dernier match n'a pas été parfait. On a des points à ajuster. Ce n'est jamais parfait, on a des hauts et des bas dans un match. L'important est de garder le juste milieu. Présentement, c'est ce qu'on fait de mieux.»

Bourque avoue également être nostalgique en disputant les derniers matchs de sa carrière dans le circuit Courteau avant de faire le saut chez les professionnels.

«C'est spécial d'avoir passé quatre années ici. En plus, j'ai été repêché à Shawinigan. Le repêchage se tenait à Shawinigan devant les partisans. Dans les dernières semaines, je pensais beaucoup à mes souvenirs ici. Je sais que ce sera une autre étape après, mais présentement je veux juste en profiter à 100%. Ça reste du hockey. Je ne peux pas demander mieux présentement.»

L'espoir des Stars confirme aussi ne pas parler beaucoup avec la formation qui l'a repêché, dernièrement. Il veut vraiment se concentrer sur le travail qui lui reste à accomplir.

«J'en ai eu un peu des contacts, mais ils ne veulent pas trop me déranger. Ils veulent me laisser jouer. Il faut croire que c'est bon signe et que les choses vont bien. Probablement qu'on va se parler lorsque ce sera terminé.»

Voyez l'entrevue dans la vidéo ci-dessus.