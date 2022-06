La nouvelle no 2 mondiale se sépare de son entraîneur

Anett Kontaveit, nouvelle numéro 2 mondiale au classement WTA, s'est séparée de son entraîneur russe Dmitri Tursunov, a annoncé lundi ce dernier.

«J'aimerais annoncer qu'Anett Kontaveit et moi ne poursuivrons pas notre collaboration. Je veux remercier Anett de l'opportunité (qu'elle m'a offerte), la féliciter d'avoir atteint son meilleur classement et lui souhaiter les meilleures chances pour la suite», déclare-t-il dans un tweet.

La relation entre la joueuse de 26 ans et Dmitri Tursunov avait débuté en août 2021 à Cincinnati, avec un succès certain, puisque Kontaveit a remporté quatre tournois en fin de saison de 2021 (Cleveland, Ostrava, Moscou et Cluj).

En 2022, l'Estonienne s'est de nouveau imposée, à Saint-Pétersbourg, avant d'atteindre la finale à Doha, le 26 février. Depuis, son meilleur résultat est un quart de finale à Stuttgart mi-avril.

À Roland-Garros, elle a été éliminée dès le premier tour, une contre-performance qui ne l'a paradoxalement pas empêchée de décrocher lundi le meilleur classement de sa carrière.

La numéro 2 mondiale n'a pas encore annoncé le successeur à Tursunov.