Cinq joueurs des Rays laissent le logo arc-en-ciel de côté

Les Rays de Tampa Bay ont fait parler d’eux pour les mauvaises raisons, samedi, alors que cinq joueurs ont décidé de ne pas arborer le logo de l’équipe, modifié avec les couleurs de l’arc-en-ciel, en l’honneur de la communauté LGBTQ+.

La formation floridienne, qui célébrait le Mois de la fierté lors de ce match contre les White Sox de Chicago, a ainsi vu cinq de ses joueurs refuser de porter l’uniforme. Le lanceur Jason Adam, l’un des cinq, a expliqué que ses croyances religieuses étaient au cœur de sa décision.

«C’est une décision difficile parce qu’ultimement, nous voulons leur laisser savoir qu’ils sont les bienvenus et aimés, de dire Adam, dont les propos ont été repris par le quotidien "Tampa Bay Times". Mais quand on doit porter [le logo arc-en-ciel] sur notre corps, c’est un style de vie, non pas sur lequel on baisse les yeux, mais qu’on ne veut peut-être pas encourager si on croit en Jésus, qui nous encourage à vivre un style de vie d’abstinence face à ce genre de comportement. Tout comme Jésus m’encourage, en tant que mâle hétérosexuel, à m’abstenir de faire l’amour sans être marié. Ce n’est pas différent.»

Le gérant Kevin Cash s’est d’ailleurs dit impressionné par les conversations créées par ce débat au sein de son vestiaire. Il ne croit pas que les divergences d’opinions créeront de dispute.

«Je crois que ça l’a permis d'alimenter plusieurs conversations et de valoriser les opinions de chacun dans le vestiaire, tout en appréciant la communauté que nous tentons de soutenir», a mentionné Cash.

Cette «Soirée de la fierté» était la 16e organisée par les Rays, qui tiennent cet événement annuellement.

Les Reds font plaisir à leurs partisans

Les Reds de Cincinnati connaissent une saison plutôt difficile, mais ils ont donné une raison de célébrer à leurs amateurs, lundi, en l’emportant 7 à 0 aux dépens des Diamondbacks de l’Arizona, au Great American Ballpark.

Les favoris de la foule menaient déjà 4 à 0 au moment d’amorcer leur septième tour au bâton. Un double de Tyler Stephenson (deux points) et un simple d’Albert Almora fils (un point) ont ensuite permis aux Reds de creuser leur avance à sept points. Ce n’est finalement pas la défensive des visiteurs qui a mis fin à la menace, mais la météo. La pluie a d’abord créé une interruption du match, qui a finalement été déclaré comme complet par la suite, après sept manches.

Le jeune lanceur de 22 ans des Reds, Hunter Greene (3-7), a connu tout un match. En sept manches de travail, il a fait mordre la poussière à huit adversaires, en plus de n’accorder qu’un seul coup sûr.

DIAMONDBACKS VS REDS 6 JUIN -

Keuchel en renfort

Par ailleurs, les Diamondbacks se sont entendus sur les modalités d’un contrat des ligues mineures avec l’artilleur Dallas Keuchel, plus tôt dans la journée.

Le vétéran de 34 ans avait été libéré par les White Sox de Chicago, le 30 mai. En huit départs cette saison, il a maintenu un faible dossier de 2-5 et une moyenne de points mérités de 7,88.

Il tentera de retrouver ses airs d’antan avec la formation de l’Arizona, lui qui avait d’ailleurs maintenu une moyenne de points mérités de 1,99 lors de la saison écourtée, en 2020. L’ancien des Braves d’Atlanta et des Astros de Houston avait aussi remporté le trophée Cy-Young avec ces derniers, en 2015, après avoir préservé un dossier de 20-8 et une moyenne de points mérités de 2,48.

Les Diamondbacks possèdent une clause permettant d'annuler cette entente si jamais le lanceur n’est pas rappelé dans les ligues majeures avant une certaine date qui n’a pas été dévoilée.