CH: deux saisons de plus pour Chris Wideman

Le défenseur Chris Wideman a accepté une prolongation de contrat de deux saisons avec les Canadiens de Montréal, lundi.

L'annonce a été faite en matinée.

La valeur financière de l’entente valide jusqu’à la fin de la campagne 2023-2024 n’a pas été précisée par l’organisation. Cependant, selon l'expert hockey de la chaîne TVA Sports Renaud Lavoie, le contrat vaudra 750 000 $ à son détenteur la saison prochaine et 775 000 $ un an plus tard. L’été dernier, le joueur de 32 ans avait signé un pacte d’un an et de 750 000 $ et aurait pu profiter de l’autonomie complète en juillet.

Wideman a amassé 27 points, incluant quatre buts, en 64 matchs avec le Tricolore, tout en maintenant un différentiel de -25. Choix de quatrième tour, le 100e au total, des Sénateurs d’Ottawa en 2009, il a récolté 20 filets et 52 mentions d’aide pour 72 points en 245 rencontres dans la Ligue nationale en carrière.