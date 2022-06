Une stratégie pour repêcher Wright ET Slafkovsky

Shane Wright ou Juraj Slafkovsky? Pourquoi pas les deux!

Au lieu de devoir choisir entre les deux espoirs, l’analyste de TVA Sports Maxim Lapierre propose aux Canadiens une stratégie pour sélectionner à la fois Wright et Slafkovsky au repêchage le mois prochain. Voyez dans la vidéo ci-dessus comment il s’y prendrait.

«Comme le repêchage est à Montréal, il faut du spectacle. Tu dois y aller pour le coup de circuit et avoir les deux premiers choix», a-t-il suggéré pendant le premier entracte du troisième match de la finale de l’Est entre le Lightning de Tampa Bay et les Rangers de New York.

«Je sais que ça va être compliqué, mais l’équipe détient aussi un choix en fin de première ronde (le 26e) et un autre en début de deuxième. Échangez ça et des vétérans aux Devils du New Jersey, qui comptent déjà beaucoup de jeunes, faites une grosse transaction et on ne se trompera pas. Si on a les choix 1 et 2 et qu’on se trompe, là il y a un gros problème.»

Seulement trois intouchables

Selon l’ancien agitateur, seulement trois joueurs du CH doivent être considérés comme des intouchables.

«Tu as du matériel pour compléter une transaction, alors pourquoi ne pas essayer? Tu offres n’importe quel joueur aux Devils, à part Nick Suzuki, Cole Caufield et Alexander Romanov, pour avoir le deuxième choix au total.»

Présent aux côtés de Lapierre sur le plateau, l’ex-défenseur Alexandre Picard a partagé la même opinion.

«Il faut accélérer le processus. Tu peux avoir les deux jeunes tout de suite dans ta formation et bâtir autour d’eux», a-t-il affirmé.

Selon le directeur du Bureau central de recrutement de la LNH, Dan Marr, il est difficile de se faire une tête claire sur l’identité du futur premier choix.

Pendant plusieurs mois, Wright était pressenti pour devenir le premier choix de la cuvée 2022 au Centre Bell. Si cette possibilité demeure bien réelle, le suspense perdurera jusqu’au 7 juillet. Slafkovsky est de plus en plus vu comme un premier choix potentiel. Un autre attaquant, Logan Cooley, revient aussi beaucoup dans les discussions.