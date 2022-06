Six joueurs à surveiller

L’équipe professionnelle du CF Montréal compte 15 Québécois, dont dix ont été formés par l’Académie, ce qui est très significatif.

Plusieurs de ces joueurs ne sont pas encore réguliers. Il y en a en prêt dans la Première ligue canadienne. D’autres évoluent avec la formation des moins de 23 ans afin d’obtenir un maximum de minutes. Ils ont tous en commun d’être jeunes et d’avoir un beau potentiel. Et justement, la formation U23 risque de fournir plusieurs autres joueurs à l’équipe première dans un avenir rapproché.

Dans un effectif dont la moyenne d’âge oscille autour de 18 ans, voici six joueurs dont vous devriez retenir le nom. Le directeur de l’Académie, Patrick Leduc, et leur entraîneur, Nicolas Gagnon, nous expliquent pourquoi on doit les avoir à l’œil. Les joueurs sont présentés de la défense vers l’attaque.

Loïc Cloutier

Défenseur central - Né en 2004

Si l’on se fie à la description qu’en fait Nicolas Gagnon, c’est un défenseur moderne qui est efficace dans toutes les phases de jeu. Et son style de jeu cadre bien avec ce que l’équipe préconise en ce moment. «Il est assez calme et posé, il a une bonne relance et il est très discipliné. C’est un défenseur assez complet sans qu’il y ait un truc qui ressorte et qui a une bonne lecture du jeu offensive et défensive. Il est bon pour jouer de l’arrière, note Gagnon, qui le compare un peu à Rudy Camacho. Ce ne sont pas les plus grands ou les plus costauds, mais ils apportent beaucoup, même s’ils n’ont pas exactement le même profil.»

Quant à Patrick Leduc, il souligne le niveau d’implication du jeune défenseur. «Il est en mission autant en dehors que sur le terrain. Il est à son affaire. Je l’avais vu avec le club de Trois-Lacs et tu voyais déjà à 13 ans qu’il avait tout ce qu’il fallait pour entrer à l’Académie. Et il essaie de montrer qu’il a tout ce qu’il faut pour aller au prochain niveau. C’est un joueur à surveiller.»

Jefferson Alphonse

Défenseur central - Né en 2003

Les partisans du CF Montréal rêvent d’un arrière central format géant, Alphonse pourrait être ce joueur. «C’est un monstre physiquement, confirme Nicolas Gagnon. Il est très fort dans les duels et il aime avoir un impact dans le jeu avec le ballon. Sa force n’est pas la relance, mais il est quand même capable d’apporter dans le jeu. C’est un guerrier, il veut tout le temps être le premier au ballon.» Sa carrure et son jeu sans peur lui ont permis de se démarquer.

«La première fois que je l’ai vu s’entraîner avec les pros, poursuit Gagnon, j’étais avec un membre du staff et il m’a dit qu’il voulait le revoir parce qu’il “bouge nos gars”. Ça donne une idée de l’impact qu’il pourrait avoir.»

Patrick Leduc parle d’un joueur téméraire, qui n’a pas froid aux yeux. «À sa première fois avec les pros, il y est allé d’un tacle sur Romell Quioto. Ce n’est peut-être pas la décision la plus avisée parce que tu risques de blesser un joueur important pour le club, mais en même temps, tu envoies le message que ce n’est pas ça qui va t’arrêter. Il faut juste savoir doser.»

Maël Henry

Milieu offensif - Né en 2004

Voici un pur fabricant de jeu qui est capable de mettre la table pour ses coéquipiers. «Il organise le jeu et l’anime, commence Nicolas Gagnon. Il a une super vision et une super qualité de passe. C’est dans les meilleurs que j’ai vus sur cet aspect dans mon parcours à l’Académie. Il est aussi capable de marquer des buts. Il a un profil très intéressant. Il est plus offensif que Mathieu [Choinière], mais il peut aller chercher la mentalité de Mathieu. Sur le profil, et non sur le niveau, il se situe entre Mathieu et Djordje [Mihailovic].» Patrick Leduc souligne que pour avoir du succès, Henry devra prendre un peu de coffre et apprendre à mieux gérer ses émotions. «Il faut qu’il s’étoffe un peu plus. Il faut qu’il puisse aller dans le trafic, mais qu’il n’en sorte pas trop amoché. C’est un joueur qui a du caractère. Il y a des arbitres qui vont se souvenir de lui, c’est une énergie qui doit être bien canalisée.»

Jérémie Oméonga

Milieu - Né en 2002

Troisième joueur invité lors du camp d’entraînement l’hiver dernier. Il s’agit d’un joueur qui possède de belles qualités qui deviendront encore plus intéressantes avec un peu de polissage.

«Il est rapide et très percutant dans ses courses. Il a une belle qualité de centre, commence Nicolas Gagnon. Quand il presse, c’est vraiment intéressant parce que quand il va au duel, il est très solide.» Comme beaucoup de joueurs de son âge, il doit devenir constant et c’est normal.

«Pour lui comme pour les autres, le défi est de démontrer les qualités qu’on sait qu’il a, mais de manière constante et avec les pros, note Patrick Leduc, qui préfère mettre l’accent sur sa grande vitesse. Si c’était un superhéros, ça serait The Flash parce qu’il est super rapide.»

Matteo Schiavoni

Milieu de terrain - Né en 2005

Voici un joueur qui a déjà commencé à se faire remarquer du personnel d’entraîneurs de la première équipe puisqu’il a participé au camp d’entraînement, l’hiver dernier.

Nicolas Gagnon louange son niveau d’implication et sa pugnacité dans son jeu sans le ballon.

«C’est un gars qui court tout le temps, il a beaucoup de volume et fait beaucoup de courses. Il est très bon dans le pressing et a une frappe. Il peut récupérer pas mal de ballons, il peut presser, il peut marquer. Il va devenir plus costaud et je crois que ça va apporter énormément à son jeu.» Patrick Leduc a pour sa part souligné à gros trait son côté lapin Energizer.

«Il est très athlétique, il avale les kilomètres.»

Gabriel Antinoro

Ailier - Né en 2004

Lui aussi a été invité au dernier camp d’entraînement et on sent qu’on l’aime pour ses nombreuses qualités dynamiques. «C’est un bon dribleur qui est très percutant dans ses courses, explique Nicolas Gagnon. Il est capable de faire la passe décisive, de marquer, de presser, il peut être très agressif dans son pressing. Il est petit, assez rapide, il est explosif et c’est assez surprenant, surtout sur les quinze premiers mètres.» Patrick Leduc aime beaucoup sa compétitivité, qu’il traîne depuis son jeune âge. «C’est un compétiteur, il est en mission pour gagner et il carbure à son émotion. Parfois il n’est pas loin d’être enragé sur le terrain pour gagner, il a une fougue qui pourra lui servir. Il était déjà comme ça à 12 ans quand j’ai eu la chance de l’entraîner. Il a un tempérament qui peut faire une différence en fin de match et c’est peut-être là qu’on voit ses qualités ressortir.»