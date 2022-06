Il y a Swiatek... et les autres

Déjà la reine incontestée du tennis féminin, la Polonaise Iga Swiatek a ajouté à son incroyable domination des derniers mois le titre à Roland-Garros samedi, survolant sa finale contre l’Américaine Cori Gauff.

La numéro 1 mondiale, qui a remporté par le fait même une 35e victoire de suite, n’a fait qu’une bouchée de sa jeune rivale, qui semblait incapable de gérer ce premier grand moment dans sa carrière.

Véritable rouleau compresseur sur le Philippe-Chatrier – comme elle l’est sur tous les courts depuis cinq mois –, Swiatek a laminé la 18e favorite 6-1 et 6-3, en seulement 68 minutes, dans cette finale entre deux jeunes talents qui piquait la curiosité, mais qui n’a pas livré le spectacle escompté.

Crédit photo : Photo AFP

Invaincue depuis février

Swiatek a ainsi remporté son deuxième titre à la Porte d’Auteuil, à seulement 21 ans. Elle avait embrassé le trophée pour une première fois en 2020, dans une édition disputée à l’automne en raison de la pandémie, alors qu’elle pointait aussi loin que la 54e place mondiale.

La Polonaise comptait alors au nombre de ces championnes surprises qui animent le tennis féminin depuis un bon moment.

Mais cette fois, le couronnement est totalement différent. Il vient sceller son statut de grande patronne du circuit, dont le dernier revers remonte au tournoi de Dubaï, en février, contre la Lettonne Jelena Ostapenko.

« En 2020, la chose que je sentais le plus, c’était que j’étais confuse parce que je n’ai jamais cru à 100 % que je pouvais gagner un Grand Chelem, a confié la championne. Je croyais que c’était en partie de la chance. Cette fois-ci, c’est basé simplement sur du travail. »

À égalité avec Venus

Ce 35e triomphe consécutif lui permet d’égaler l’Américaine Venus Williams, qui était vendredi la détentrice de la plus longue séquence du genre depuis le tournant du siècle.

Et quel triomphe ! Dotée d’un excellent jeu de jambes, si important sur terre battue, et d’un flair incroyable pour deviner les intentions de ses rivales, Swiatek a rapidement mené Gauff, 18 ans, quatre jeux à zéro.

De l’autre côté du filet, la jeune étoile du tennis américain était incapable d’imposer son tennis, caractérisé notamment par son revers agressif.

Sa présence initiale au service, au cours de laquelle « Coco » a commis une double faute et deux erreurs non provoquées, laissait voir qu’elle était intimidée par cette première présence à ce stade d’un tournoi majeur.

Avant ce match, professionnelle depuis quatre ans, elle n’avait jamais passé les quarts en Grand Chelem. Mais elle l’avait fait de belle façon à Paris, n’échappant aucun set vendredi.

« J’ai beaucoup d’émotions en ce moment. Un mélange de bonheur et de tristesse, mais je vais prendre cette expérience et apprendre de cette expérience et m’améliorer », a dit Gauff aux journalistes.

Le mal était fait

Elle a retrouvé sa touche au septième jeu, mais le mal était déjà fait dans cette manche. Elle a ensuite brisé d’entrée Swiatek à la seconde, laissant présager que la Polonaise aurait finalement droit à une certaine opposition.

Mais ce n’était qu’une illusion. La numéro 1 mondiale l’a immédiatement brisée à son tour. Son second bris du set a porté le coup de grâce à l’Américaine.

Pendant que Swiatek célébrait ce sacre avec son clan dans les estrades, Gauff essuyait quelques larmes sur sa chaise, déçue d’être passée à côté de ce moment attendu.

De loin la première

L’Américaine, l’une des jeunes vedettes les plus en vue de la WTA, pointera demain au 13e rang du classement général.

Quant à la Polonaise, elle devancera maintenant par près du double des points la nouvelle numéro 2 mondiale, l’Estonienne Anett Kontaveit.

Comme si la planète tennis avait besoin d’une autre preuve, après ces six titres de suite, qu’il y a pour l’instant Swiatek... et les autres.

Cori Gauff pourrait quitter Paris avec un trophée de championne. En double féminin, avec sa compatriote Jessica Pegula, elle affrontera dimanche en finale la paire composée des favorites locales Kristina Mladenovic et Caroline Garcia.