Le pays de Galles brise le rêve ukrainien

Le rêve aura été aussi fou que la fin est cruelle pour l'Ukraine, battue (1-0) sur un but contre son camp par le pays de Galles, dimanche, en finale du barrage pour le Mondial-2022.

Portés par tout un peuple, mais aussi par l'immense élan de sympathie international pour un pays qui souffre depuis plus de trois mois des destructions et des morts causés par l'invasion russe, les bleu et jaune ne verront pas le Qatar.

Au contraire du pays de Galles qui, une fois passé l'hymne adverse respecté et applaudi comme jamais, n'a pas perdu de vue l'enjeu sportif et son objectif de décrocher sa place au Mondial pour la première fois depuis 1958.

«C'est ce pour quoi on a travaillé depuis le premier match. Je ne sais pas quoi dire tellement je suis heureux d'y arriver devant tous ces supporters incroyables... C'est impossible de décrire mes sentiments à cet instant précis, a avoué l'attaquant vedette gallois, Gareth Bale. C'était difficile. Je n'ai pas beaucoup joué ces quatre dernières semaines à cause de mon dos, je voulais juste contribuer autant que je le pouvais et le plus important c'était de passer et de se qualifier pour le Mondial.»

Sous un temps typiquement britannique, l'Ukraine, dirigée par Oleksandr Petrakov, a pourtant livré une prestation qui a prouvé qu'elle aurait eu sa place à la Coupe du monde.

Galvanisés par un drapeau signé par des soldats du front accroché au mur de leur vestiaire, ils ont mis tous les ingrédients pour remporter ce match: envie, combat, technique, tactique. Tous sauf un: le réalisme.

Quelques décisions arbitrales, comme le but refusé à Oleksandr Zinchenko sur un coup-franc tiré trop rapidement (3e) ou un pénalty refusé à Andryi Yarmolenko (40e) ont pesé lourd.

Mais les Ukrainiens regretteront surtout les occasions ratées face à un Wayne Hennessey qui aura indéniablement été le héros du côté des rouges, malgré des interventions pas toujours très académiques.

Sur une erreur d'alignement galloise, Roman Yaremchuk s'était ainsi présenté face au gardien, mais sa frappe a été bloquée en deux temps (12e).

Hennessey a aussi difficilement repoussé une frappe de Zinchenko (40e) avant d'avoir un réflexe du pied incroyable pour repousser une déviation de Viktor Tsygankov aux six mètres, Yaremchuk, bien placé pour reprendre, n'arrivant pas à la mettre au fond (55e).

Le miracle d'Hennessey

Quelques minutes plus tard, c'est le défenseur de Tottenham, Ben Davies, qui a été l'auteur d'un sauvetage miraculeux devant Yarmolenko (59e).

Et que dire de l'arrêt miraculeux sur sa ligne d'Hennessey sur une tête puissante d'Artem Dovbyk que tout le stade voyait au fond (84e) !

Le fait que le but encaissé l'ait été sur une déviation de la tête de Yarmolenko, à la suite d'un coup-franc tiré par Gareth Bale (1-0, 34e) qui a pris Georgi Buschchan à contre-pied, ne rendra que plus amère encore la défaite.

Mais dans une seconde période très ouverte et animée, les Gallois auraient aussi pu tuer le suspense bien plus tôt.

Aaron Ramsey, seul à sept mètres du but, a ainsi trop ouvert son pied et raté le cadre (48e).

Dan James a vu sa reprise dans la surface contrée in extremis (62e), le poteau a repoussé une reprise de volée de Brennan Johnson (75e), puis Bale, idéalement servi au deuxième poteau, a trouvé les gants de Buschchan (76e).

Au coup de sifflet final, les larmes des joueurs ukrainiens, qui ont rendu hommage à leurs supporters en tribunes du Cardiff City Stadium, ont évidemment contrasté avec la joie des Gallois, qui ne s'étaient plus qualifiés pour un Mondial depuis 1958.

Au Qatar, ils rejoindront un groupe B très anglophones avec leur voisin anglais, les Etats-Unis et l'Iran pour offrir à leurs leaders historiques, Bale et Ramsey, une dernière aventure dans la plus belle des compétitions internationales.