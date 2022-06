NBA: Steve Kerr veut «tourner la page»

«C'est vraiment important de tourner la page», a insisté l'entraîneur des Warriors de Golden State Steve Kerr, samedi, à la veille du deuxième match de la finale de la NBA contre les Celtics de Boston, pour mieux se relancer après la défaite (120-108) inaugurale à domicile de jeudi.

«L'expérience compte, elle vous permet de vraiment comprendre les hauts et les bas d'une série. C'est vraiment important de tourner la page, dans un sens ou dans l'autre», a-t-il dit.

«Si vous gagnez un match, que ça vous met en joie et que vous baissez la garde, alors vous avez des problèmes, a-t-il renchéri. Si vous perdez et que vous vous apitoyez sur votre sort, alors vous aurez des problèmes aussi. Nos gars sont parmi les meilleurs compétiteurs et le plus haut niveau implique d'avoir la bonne approche émotionnelle et mentale. Dans tous les cas, il faut être cohérent.»

Jeudi, les Warriors ont compté quinze longueurs d'avance dans le troisième quart-temps, avant de subir la foudre des Celtics dans le suivant, perdu 40 à 16, en encaissant notamment neuf banderilles à trois points.

Abasourdis, Stephen Curry et Draymond Green avaient alors parlé d'"anomalie" s'agissant de cet improbable scénario.

«Ils en sont à leur sixième finale. Ils ont tout vu, tout vécu. Ils ont gagné des titres, ils en ont perdu, ils ont eu le cœur brisé, ils ont paradé... Donc ils ont la bonne approche mentale, née de leur expérience. Quand ils ont évoqué une +anomalie+, ils ne l'ont pas dit avec un manque de respect. Nous savons combien Boston est une bonne équipe, nous avons beaucoup de respect pour la façon dont ils ont joué», a clarifié Kerr.

«L'énergie du désespoir»

Pour Curry, les heures qui ont suivi ce revers furent difficiles.

«Si ça ne vous affecte pas, c'est un problème parce que ça voudrait dire que ça n'a pas d'importance. À quel point ce sentiment persiste, c'est ça la vraie question. Vous rentrez chez vous, vous repensez à chaque action, ce qu'on aurait pu faire différemment, ça vous perturbe le sommeil... Mais ça ne tue pas votre confiance, car le lendemain, vous réalisez que vous avez l'opportunité de remettre les choses dans l'ordre», a-t-il développé.

Dimanche, lui et ses coéquipiers seront néanmoins sous pression sur leur parquet, car déjà contraints de s'imposer pour égaliser dans cette série sacrant la première équipe à quatre victoires. Une défaite et la mission deviendra très compromise avec deux déplacements à venir à Boston.

«Cette défaite m'a rappelé que les séries interdisent tout relâchement, jusqu'à ce que la mission soit accomplie. Donc c'était un rappel brutal, mais nécessaire. Maintenant, il s'agit de voir comment nous répondrons demain. Nous allons jouer avec l'énergie du désespoir et je pense que c'est dans ces moments-là que nous sommes à notre meilleurs», a dit Klay Thompson.

«À ce stade, vous devez tout amplifier. La défense doit être meilleure. Vous devez défendre du mieux possible, bien shooter, ne pas perdre de ballons, ne pas faire d'erreurs même au niveau mental et il faut cumuler tout ça. C'est un tout. Les grands joueurs savent élever leur niveau dans ces matches», a appelé son coéquipier Draymond Green.