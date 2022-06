Lightning: la séquence est brisée, mais la confiance est intacte

Les Rangers ont mis un terme à la séquence exceptionnelle sans perdre deux matchs éliminatoires de suite du Lightning de Tampa Bay, vendredi à New York, mais l’entraîneur-chef de la formation floridienne, Jon Cooper, ne s’en fait pas outre mesure.

En l’emportant 3 à 2, les Rangers ont en effet infligé un deuxième revers consécutif à leurs adversaires. Ces derniers avaient gagné leurs 17 derniers matchs printaniers à la suite d’une défaite.

Voyez les faits saillants de ce duel dans la vidéo principale.

La dernière fois qu’ils ont été vaincus deux fois de suite, c’était en 2019 contre les Blue Jackets de Columbus. Ils avaient alors été balayés après avoir remporté le trophée des Présidents, remis aux champions de la saison régulière.

Pas question, toutefois, de paniquer. Le Lightning est encore bien en vie.

«À un moment donné, il se peut que tu en perdes deux de suite en séries éliminatoires, a rationnellement expliqué Cooper selon le site officiel de la Ligue nationale de hockey (LNH). Le fait que ça ne nous soit pas arrivé depuis quelques années est remarquable. Vous pouvez donc prendre une seconde et dire: "C’est du boulot fantastique, les gars". Mais la plupart des séquences prennent fin et c’est malheureux que ça se produise [samedi].»

«Cela nous a-t-il éliminés des séries éliminatoires? Non. Avons-nous une pente à monter? Sans aucun doute. Mais je pense que nous avons mieux à offrir.»

Résilience

S’il devait revenir de l’arrière, le Lightning participerait à une troisième finale consécutive avec la ferme intention de devenir la première équipe depuis les Islanders de New York (quatre de 1980 à 1983) à remporter trois coupes Stanley d’affilée.

L’idée n’est pas farfelue pour Steven Stamkos, qui semblait plutôt calme après cette deuxième défaite. Plutôt que de s’inquiéter pour la suite, il faisait l’apologie de la résilience de son équipe.

«Ç’a été un sacré parcours, en termes de réponse à la suite d’une défaite lors des deux dernières années, ça montre le caractère de ce groupe, a pointé le capitaine, qui vise pour sa part une quatrième finale en carrière. C'est le trophée le plus difficile à remporter et vous allez rencontrer des moments difficiles. Celui-ci en est un, certainement.»

«La recette existe. Certains d’entre nous ont été dans cette situation auparavant et ont gagné. Nous avons une chance de revenir de l’arrière devant nos partisans, alors commençons avec le prochain match, et nous verrons par la suite. Mais c’est un groupe résilient, et nous devons simplement retrouver notre identité.»

La première étape sera le duel de dimanche à 15 h, à St Petersburg. Le troisième match de cette finale de l’Est sera diffusé sur les ondes de TVA Sports.