Du mouvement chez les Alouettes

Les Alouettes de Montréal ont procédé à ribambelle de transactions, tard samedi soir, libérant notamment le receveur Quan Bray.

L’Américain de 29 ans avait totalisé 481 verges et deux touchés en 12 parties en 2021.

Tysen-Otis Copeland et Ryth-Jean Giraud, produits des Carabins de l’université de Montréal, ainsi que ceux du Rouge et Or de l’université Laval Vincent Forbes-Mombleau et Mathieu Robitaille, ont subi le même sort. Dante Brown, Ente Eguavoen et Peter Kozushka sont les autres joueurs canadiens qui n’ont pas convaincu le club montréalais.

Inversement, Vincent Desjardins et Samuel Thomassin, de Laval, tout comme Frédéric Chagnon, des Carabins, ont été ajoutés à l’équipe d’entraînement.

Les Alouettes doivent amorcer le calendrier régulier jeudi en rendant visite aux Stampeders de Calgary.