Conditionné à détester les Rangers

Bien avant que le Lightning de Tampa Bay ne croise le fer avec les Rangers de New York en finale de l’Association de l’Est, l’attaquant Ross Colton avait une aversion viscérale envers les «Blueshirts».

Le natif de Robbinsville, au New Jersey, a grandi en admirant les exploits de Zach Parisé et d'Ilya Kovalchuk avec les Devils.

«J’adorais les Devils, donc j’ai toujours éprouvé du mépris envers les Rangers», indiquait-il au quotidien «Tampa Bay Times», à l’aube du premier match de cette série de troisième ronde.

Attaquant polyvalent, Colton a joué un rôle primordial pour les «Bolts» depuis le début des séries. Ses cinq buts après deux tours éliminatoires le plaçaient au premier rang à égalité de son équipe. De plus, il n’aura pas besoin de creuser fort longtemps pour trouver la motivation de se surpasser contre l’équipe de la Grosse Pomme.

«J’ai assisté à tellement de matchs éliminatoires au Prudential Center [le domicile des Devils]. J’ai l’impression que c’était hier que je prenais le train avec mon frère pour aller voir les Devils jouer contre les Rangers. C’était plutôt spécial. C’est quand même fou de jouer au Madison Square Garden, je suis vraiment excité.»

Parmi les plus vifs souvenirs de Colton comme partisan des «Diables», il note le but en prolongation d’Adam Henrique, en 2012, qui avait envoyé les Rangers en vacances en finale d’association.

«Je crois que j’étais à la fête d’anniversaire d’un ami qui célébrait ses 16 ans, s'est-il rappelé. Toute notre attention était portée vers la partie. Nous étions tous sur nos téléphones quand le match s’est rendu en prolongation et nous sommes devenus fous quand Henrique a marqué. C’était malade.»

Un curriculum vitae déjà impressionnant

Colton représente l’un des plus récents succès du système de développement du Lightning. Après avoir été repêché en quatrième ronde en 2016 par les «Bolts», il a disputé deux saisons complètes avec le Crunch de Syracuse, dans la Ligue américaine de hockey, avant d’être promu dans la Ligue nationale. Avec seulement une centaine de parties d’expérience derrière la cravate, l'avant de 25 ans peut déjà se vanter d’avoir remporté une coupe Stanley et d’avoir réussi une saison de 20 buts dans la meilleure ligue de hockey au monde.

Le souvenir est peut-être douloureux pour les partisans du Canadien de Montréal, mais c’est d’ailleurs l’ancien de l’université du Vermont qui a inscrit le but gagnant du cinquième match de la finale contre le CH l’an dernier.

«Je crois qu'avoir un peu plus d'expérience m’aide, a-t-il enchainé. Je n’ai pas beaucoup joué l’an dernier et j’avais un rôle plus limité. C’est différent d’être employé plus souvent et dans plusieurs situations, dont l’avantage numérique, mais j’ai le même état d’esprit.»

«Je travaille tous les jours, j’essaie de m’améliorer et d’apprendre des vétérans qui ont déjà traversé cela. Je veux faire ce que je peux pour aider l’équipe.»

Le Lightning aura besoin de l'apport de tous ses éléments, dont Colton, puisque le club tire maintenant de l'arrière 2-0 face aux Rangers. Le troisième match de la finale de l'Association de l'Est est maintenant prévu dimanche, à Tampa.