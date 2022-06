Carlos Tevez officialise sa retraite

L'attaquant argentin Carlos Tevez, ancienne star des deux clubs de Manchester et de la Juventus, a annoncé samedi qu'il prenait sa retraite, à 38 ans, un an après avoir quitté Boca Juniors, le club de ses débuts.

«Je prends ma retraite, c'est confirmé. On m'a fait beaucoup de propositions, aux États-Unis et aussi en Argentine, mais en tant que joueur, c'est fini. J'ai tout donné et je pars tranquille», a déclaré Tevez à la chaîne América TV.

Le joueur était sans club depuis sa décision en juin 2021 de quitter Boca Juniors pour des motifs familiaux. Il avait perdu son père adoptif, victime de la Covid-19, en février 2021.

Tevez, sélectionné à 76 reprises avec l'Albiceleste, a disputé deux Coupes du monde (2006, 2010) et joué trois finales de la Copa America (2004, 2007, 2015). Il a été champion olympique en 2004.

En club, cet attaquant très technique et puissant, doté d'un grand flair offensif, a gagné la Ligue des champions avec Manchester United (2008), trois championnats d'Angleterre - deux avec les Red Devils (2008, 2009) et un avec Manchester City (2012) - et deux championnats d'Italie avec la Juventus (2014, 2015).

Avant de partir en Europe, il avait remporté la Copa Libertadores avec Boca (2003).

Tevez a exprimé sa volonté de devenir entraîneur. «Je me sens armé pour diriger un beau projet et je continue de travailler pour cela», a-t-il dit, ajoutant qu'il travaillait avec l'ancien sélectionneur argentin de hockey sur gazon Carlos Retegui.