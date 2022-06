Tua Tagovailoa répond à ses détracteurs

Personne ne peut dire si c’était arrangé avec le gars des vues, mais le quart-arrière Tua Tagovailoa a démontré la puissance de son bras à l’entraînement des Dolphins de Miami, jeudi.

Le pivot de 24 ans était la cible de critiques par rapport à ses habiletés de lancer le ballon dans les dernières semaines. Des images de lui n’étant pas en mesure de bien rejoindre le receveur Tyreek Hill ont été à l’origine de plusieurs moqueries.

«Je me dois d’en faire fi, a dit Tagovailoa au réseau ESPN. Je me concentre sur l’entraînement. Les guerriers de Twitter ou les guerriers du clavier, peu importe comment vous désirez les nommer, ils ne sont pas à l’entraînement avec nous et ils ne mettent pas les efforts que nous mettons.»

Sur leur compte Twitter, les Dolphins ont partagé une vidéo de Tagovailoa qui rejoint Hill avec un magnifique relais de 50 verges.

«Je ne sais pas si vous avez vu cette passe, mais je dirais qu’elle était spectaculaire», a dit le quart de Miami avec le sourire au visage.

La semaine dernière, Hill était venu à la défense de Tagovailoa en affirmant que son coéquipier lançait «les plus beaux ballons» qu’il a attrapés.